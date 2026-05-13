Sorpresa en Nueva York: la familia Bezos dona US$100 millones para proyectos ligados a un plan clave de Mamdani

La Bezos Family Foundation, vinculada a la familia del fundador de Amazon, Jeff Bezos, donó 100 millones de dólares a Robin Hood, una organización benéfica de Nueva York. El dinero financiará programas de educación y desarrollo infantil temprano, un objetivo que coincide con una de las principales propuestas del alcalde Zohran Mamdani.

Cómo funcionará el nuevo fondo para la infancia

El aporte permitirá crear el Fondo Jackie Bezos para la Primera Infancia, llamado así por la madre del fundador de Amazon, que es exintegrante de la junta directiva de la ONG. Además, incluye un compromiso adicional de US$25 millones sujeto a contrapartida.

El plan coincide con una promesa central de Zohran Mamdani

La donación se alinea con uno de los objetivos que planteó Mamdani durante la campaña. El mes pasado, el alcalde de NYC anunció que el programa 2-K ofrecerá cuidado y educación gratuitos para niños desde los dos años.

Jenna Lyle, portavoz del Ayuntamiento, explicó a Fortune que la ampliación del sistema requiere trabajo conjunto entre distintos sectores. “Para brindar cuidado infantil gratuito y universal en los cinco distritos, se requiere un esfuerzo conjunto de toda la ciudad”, afirmó.

La funcionaria señaló que en esa estrategia participan “el gobierno, los proveedores, las familias trabajadoras, los sindicatos, las organizaciones filantrópicas y los neoyorquinos”. Fortune describió el acuerdo como un caso inusual de cooperación entre una organización cercana a Wall Street y un dirigente socialista democrático.

El impacto de la organización Robin Hood en Nueva York

Robin Hood nació en 1988 por iniciativa del multimillonario de fondos de cobertura Paul Tudor Jones y mantiene fuertes lazos con el mercado financiero de Estados Unidos. Entre las figuras vinculadas con la entidad aparecen Ken Griffin y Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York y fundador de Bloomberg LP, respectivamente.

El aporte permitirá crear el Fondo Jackie Bezos para la Primera Infancia, con un compromiso extra de US$25 millones sujeto a contrapartida Magnific

La organización sostiene más de 300 entidades sin fines de lucro distribuidas en los cinco distritos. Además, colaboró para que más de 32.000 residentes encontraran vivienda y reunió más de US$115 millones durante la pandemia para asistir a personas afectadas por la crisis sanitaria.

Desde enero, la administración municipal trabajó junto con la entidad en proyectos vinculados con el sistema de guarderías. A comienzos de este año, ambas organizaciones realizaron una encuesta dirigida a padres y madres para relevar necesidades y experiencias relacionadas con el cuidado infantil.

Richard R. Buery Jr., director ejecutivo de Robin Hood, explicó que los recursos públicos deben continuar como principal motor de expansión del sistema. Sin embargo, sostuvo que el aporte privado ayuda a acelerar esos objetivos.

El vínculo entre Mamdani y las grandes fortunas

Aunque el desembolso coincide con una de las principales propuestas impulsadas por el alcalde, la familia Bezos no hizo ninguna declaración formal de apoyo a Mamdani. Por su parte, el dirigente del Partido de Familias Trabajadoras mantuvo cruces públicos recientes con figuras del sector financiero y con multimillonarios vinculados a Wall Street.

El mes pasado difundió un video frente al departamento valuado en US$238 millones del director ejecutivo de Citadel, Ken Griffin, en Central Park South. Allí presentó su propuesta para aplicar un impuesto a las segundas residencias de lujo.

Después de esa publicación, el director de operaciones de Citadel, Gerald Beeson, insinuó en una carta enviada a empleados de la compañía que el grupo podría abandonar un proyecto inmobiliario previsto en Midtown.

La semana pasada, Mamdani tampoco asistió a la Met Gala. El alcalde argumentó que tomó esa decisión porque busca que Nueva York sea “más asequible”.

La iniciativa financiará proyectos vinculados con guarderías y educación inicial en los cinco distritos de Nueva York Magnific

El escenario fiscal detrás del plan de guarderías

La ampliación del sistema de atención infantil aparece en medio de una compleja situación presupuestaria para Nueva York. La ciudad enfrenta un déficit de US$12 mil millones que, según advirtió el alcalde el mes pasado, alcanzó una dimensión histórica.

El martes, Mamdani presentó el presupuesto actualizado para el año fiscal 2027. La propuesta incorpora US$59,6 millones destinados a guarderías universales y apoyo a la educación primaria y secundaria. El alcalde aseguró que el nuevo esquema permitirá equilibrar las cuentas públicas sin reducir prestaciones estatales ni aumentar impuestos sobre propiedades.

El mandatario expresó en un comunicado que con este esquema “restablecen la estabilidad fiscal sin recortar los servicios de los que depende la gente, sin aumentar los impuestos sobre la propiedad y sin pedir a las familias trabajadoras que paguen por una crisis que no provocaron”.