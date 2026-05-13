Adiós al aumento de impuestos en Nueva York: el volantazo de Mamdani que alivia a propietarios

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cambió de estrategia para cerrar el déficit financiero de la ciudad. Después de semanas de críticas por su idea de subir casi el 10% los impuestos inmobiliarios, decidió retirar la medida y optar por una alternativa. Ahora se cobrará un nuevo gravamen a propietarios de viviendas de lujo que no viven de forma permanente allí.

Mamdani retira el aumento de impuestos inmobiliarios tras críticas en Nueva York

La propuesta original de Mamdani planteaba aumentar en 9,5% los impuestos sobre propiedades para recaudar unos US$3700 millones, según The Wall Street Journal. Ese dinero ayudaría a cubrir parte del déficit presupuestario de Nueva York, que ronda los US$12.000 millones.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cambió de estrategia para cerrar el déficit financiero de la ciudad Fotomontaje editado con IA (Instagram @zohrankmamdani y Unsplash)

Pero la iniciativa generó rechazo inmediato porque distintos expertos advirtieron que ese costo no solo afectaría a dueños de viviendas. Consideraron que también podría trasladarse a los alquileres y encarecer todavía más vivir en la ciudad.

Legisladores estatales, grupos de propietarios y representantes del mercado inmobiliario cuestionaron la medida. Según medios locales, incluso dentro de sectores progresistas hubo resistencia, ya que muchos consideraron injusto cargar el ajuste sobre personas que ya enfrentan altos costos de vivienda. Ante ese escenario, Mamdani decidió retirar oficialmente la propuesta.

Parte de esa marcha atrás fue posible gracias al respaldo financiero del estado de Nueva York. The Wall Street Journal informó que la gobernadora Kathy Hochul acordó destinar US$4000 millones adicionales, que se suman a otros US$8000 millones ya comprometidos, para ayudar a equilibrar las cuentas de la ciudad durante los próximos años.

Cómo funcionará el nuevo impuesto a viviendas de lujo vacías en Nueva York

En lugar de subir impuestos a todos, Mamdani ahora impulsa un llamado pied-à-terre tax, un cobro dirigido a viviendas de lujo utilizadas como segunda residencia. La medida aplicaría a viviendas valoradas en más de US$5 millones cuyos dueños no vivan ahí de manera permanente, según CNBC.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recibió fuertes críticas por su iniciativa Instagram @zohrankmamdani

El gobierno estatal calcula que este nuevo esquema podría recaudar alrededor de US$500 millones al año. Además, estimaciones oficiales indican que afectaría unas 13.000 propiedades, lo que representa una pequeña fracción del mercado inmobiliario de la ciudad.

La propuesta todavía necesita aprobación legislativa, pero ya provocó fuertes reacciones entre empresarios y multimillonarios. Uno de los casos más visibles fue el del inversionista Ken Griffin, dueño de un penthouse de US$238 millones en Manhattan. Criticó públicamente a Mamdani y advirtió que trasladará parte de la expansión de su firma Citadel a Miami.

La propuesta todavía necesita aprobación legislativa, pero ya provocó fuertes reacciones entre empresarios y multimillonarios Freepik - Freepik

Qué impacto tendría el impuesto a segundas residencias de lujo en Manhattan y el mercado inmobiliario

El nuevo impuesto a viviendas de lujo también encendió alertas dentro del mercado inmobiliario. Analistas y empresarios consultados por CNBC advirtieron que un cobro adicional a propiedades millonarias podría elevar los precios en otros segmentos del mercado de vivienda, especialmente en zonas exclusivas de Manhattan.

La preocupación principal es que muchos inversionistas y desarrolladores trasladen esos nuevos costos a futuros compradores o reduzcan la construcción de proyectos de alta gama. Eso achicaría la oferta disponible y aumentaría aún más los precios en Nueva York.