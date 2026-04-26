Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 27 de abril al 1 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 46 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 32%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 32%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El lunes 27 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
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