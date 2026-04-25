Es oficial: los contenedores que redujeron las ratas en Harlem llegan al Bronx, Queens y Staten Island en 2027

Los contenedores de basura que lograron una reducción drástica de las ratas en Harlem llegarán muy pronto a otros sectores de la ciudad de Nueva York, como el Bronx, Queens y Staten Island, tal y como confirmó el propio alcalde Zohran Mamdani el viernes 17 de abril. Según sus palabras, la inversión realizada le permitirá a ocho de los 59 distritos de la ciudad tener “cero bolsas de basura” en las aceras para fines de 2027.

El plan de expansión de contenedores de Mamdani en Nueva York

El plan de Mamdani se apoya en los resultados del programa piloto en Manhattan. En West Harlem, el uso de aproximadamente 1100 de los denominados Empire Bins derivó en una caída significativa de los avistamientos de roedores. “En la ciudad más rica de la nación y más rica en la historia del mundo, ningún neoyorquino debería tener que compartir las calles con basura”, afirmó el alcalde.

Zohran Mamdani presentó los nuevos contenedores de Nueva York

Con esto en cuenta, el gobierno estima la instalación de más de 6500 contenedores nuevos para dar servicio a más de 3500 edificios de densidad media y alta.

La tecnología que aplica Nueva York contra las ratas

La tecnología detrás de este cambio incluye los primeros camiones de carga lateral automatizados de EE.UU., desarrollados por expertos en Italia junto a fabricantes de Brooklyn y Hicksville.

El sistema permite a los empleados del Departamento de Sanidad de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés) utilizar un brazo robótico para vaciar el depósito directamente en el compactador. De esta forma, se busca eliminar el esfuerzo físico extremo de los trabajadores, quienes durante años lidiaron con el peso de las bolsas residuales, el olor y los encuentros con ratas.

La normativa establece que el uso de los contenedores será obligatorio para edificios residenciales de 30 unidades o más. Por otro lado, las propiedades de entre diez y 29 podrán elegir entre un Empire Bin o utilizar los cubos individuales más pequeños.

Los barrios donde se expande el programa de contenedores de Mamdani

En el Bronx, los vecindarios beneficiados incluyen Hunts Point, Longwood y University Heights; en Queens, el despliegue llegará a Sunnyside, Hunters Point y Woodside; mientras que en Staten Island cubrirá el área de North Shore.

Los nuevos contenedores que llegaron a la Ciudad de Nueva York Instagram @nycmayor

Uno de los puntos más debatidos de la medida es el uso del espacio público. La instalación de los contenedores supondrá la eliminación de aproximadamente 150 mil plazas de estacionamiento en toda la ciudad. Pese a que algunos residentes priorizan el aparcamiento, el DSNY sostiene que la medida es viable en el 89% de los segmentos de calles residenciales sin ocupar más del 25% del espacio de la calzada por cuadra.

La reacción a la nueva tecnología contra ratas

En foros digitales, como Reddit, algunos vecinos celebraron el anuncio, al destacar que prefieren perder sitios de estacionamiento a cambio de eliminar los “charcos misteriosos” y el olor a desperdicios en las esquinas.

La tecnología logró reducir la cantidad de ratas en Nueva York con su programa piloto Freepik

Asimismo, el proyecto también cuenta con el respaldo legislativo de la Ley de Ratas (Rat Act), impulsada por la concejal Crystal Hudson, mediante la cual se busca que la infraestructura urbana esté diseñada para que las personas prosperen y no las plagas.