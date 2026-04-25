Transporte gratis en Nueva York: qué dice el proyecto de ley para concretar la promesa de Mamdani

En el Concejo Municipal de Nueva York, se presentó una propuesta para dar transporte gratuito a neoyorquinos de bajos ingresos. El plan presentado busca eliminar el copago sobre los beneficiarios del programa Fair Fares y modificar el descuento actual del 50%. Esto es lo que dice el proyecto de ley.

Transporte público gratis en Nueva York: esto dice la propuesta

El objetivo de la iniciativa es alcanzar a los habitantes que tienen un sueldo anual de hasta US$23.475, así como a familias de cuatro integrantes que perciban menos de US$48.225 al año, según New York Post.

Habitantes con ciertos topes de ingresos en Nueva York podrían acceder al transporte público gratis Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Hasta ahora solo es una propuesta, ya que se requeriría una inversión adicional de entre US$150 millones y US$175 millones en Fair Fares.

Esta medida no busca que el transporte sea gratis en su totalidad, sino que, si finalmente se aprueba la normativa, quienes hoy abonan el 50% de la tarifa no pagarían nada. La finalidad es que los sectores de menores ingresos puedan viajar sin costo.

Qué es Fair Fares en Nueva York y cómo funciona actualmente

El programa Fair Fares NYC, operado por el gobierno de la Gran Manzana, está vigente y activo en 2026. Según el portal oficial, permite a los beneficiarios obtener un 50% de descuento en el metro, autobuses elegibles y servicios como Access-A-Ride.

Este beneficio se aplica mediante el sistema de pago OMNY y reduce directamente el costo de cada viaje.

Además, el gobierno de Nueva York confirma que el programa es una de las principales herramientas para hacer más accesible la movilidad urbana, “incluidos el ferrocarril de Staten Island, el tranvía de Roosevelt Island y el Hudson Rail Link”.

La propuesta sobre el transporte público de la ciudad de Nueva York cubriría la tarifa completa para beneficiarios de Fair Fares Imagen compuesta

Quiénes pueden acceder al beneficio de Fair Fares en Nueva York

El programa está dirigido a residentes de la ciudad con ciertos topes de ingresos. Para aplicar, los interesados deben entrar a la página oficial de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés).

Los requisitos son:

Vivir en Nueva York .

. Tener ingresos dentro de los límites establecidos (145% del nivel federal de pobreza).

(145% del nivel federal de pobreza). Tener entre 18 y 64 años .

. No recibir otros beneficios de transporte similares.

Respecto al nivel de ingresos, estos son los topes:

Personas en el hogar Ingreso máximo anual 1 US$23.940 2 US$32.460 3 US$40.980 4 US$49.500 5 US$58.020 6 US$66.540 7 US$75.060 8 US$83.580

Qué dice Zohran Mamdani sobre el transporte gratis

Una de las propuestas de campaña de Zohran Mamdani fue el transporte gratuito sin distinción de ingresos. Según The City, la promesa nació de reuniones con altos funcionarios de la MTA mientras trabajaba con el senador Michael Gianaris en un plan enfocado en la entidad de transporte.

El anuncio de Mamdani sobre su plan de alimentos baratos en Nueva York

En una primera instancia, la medida propuesta en el Concejo Municipal no cumpliría con esa promesa, aunque sí va orientada en el mismo sentido, ya que estaría principalmente enfocada en los sectores de bajos recursos.

Más allá de su enfoque con respecto a la posibilidad del transporte público gratuito que comentó durante su campaña, Mamdani todavía no se manifestó la ampliación de Fair Fares.

De acuerdo con informes de NY1, hasta el momento no se incluyeron fondos destinados a esa iniciativa en el presupuesto neoyorquino, aunque podría ser incluido posteriormente en la agenda del alcalde.