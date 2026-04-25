A partir del 1° de julio: los nuevos precios de las tarifas de traslados en ambulancias en Nueva York

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) publicó una nueva propuesta para aumentar los precios de las tarifas de traslados en ambulancias. La medida responde al incremento en los gastos operativos y de personal, y pretende reducir el costo que recae en los contribuyentes. De aprobarse, los cambios entrarán en vigor el 1° de julio de 2026.

Cuánto costaría un traslado en ambulancia del FDNY en Nueva York en 2026

La propuesta del FDNY, emitida el 31 de marzo, busca ajustar los costos de atención para pacientes y aseguradoras a causa del incremento en los gastos operativos y de personal. El ajuste incluye aumentos específicos en servicios de soporte vital básico y avanzado, así como en los cargos por kilometraje y suministro de oxígeno.

Con los cambios propuestos a las tarifas, el servicio básico de soporte vital de las ambulancias aumentaría de 1385 a 1793 dólares Archivo

Según el FDNY, el propósito es reducir la carga financiera que actualmente recae sobre los contribuyentes de la ciudad. Las tarifas no se ajustan desde mayo de 2023. En concreto, los aumentos incluyen:

Ambulancia de Soporte Vital Básico (BLS): incrementaría de 1385 a 1793 dólares.

incrementaría de 1385 a 1793 dólares. Tratamiento de Soporte Vital Básico en el lugar: subiría de US$630 a US$896.

subiría de US$630 a US$896. Soporte Vital Avanzado Nivel 1 (ALS1): de US$1680 a US$2196.

de US$1680 a US$2196. Soporte Vital Avanzado Nivel 2 (ALS2): de US$1692 a US$2212.

de US$1692 a US$2212. Cargos adicionales: se mantendría el cobro de US$20 por milla recorrida y US$66 por la provisión de oxígeno.

El traslado en ambulancia mediante el sistema 911 experimentará una suba del 29%. En el caso del servicio a domicilio, el cambio será de un 42%.

Cómo enviar comentarios sobre el aumento de tarifas de ambulancias del FDNY

La medida aún no es oficial, sino que de aprobarse entraría en vigor el 1° de julio de 2026. Previamente se llevará a cabo una audiencia virtual el 15 de mayo de 2026 a las 11 hs. a través de Microsoft Teams. Allí, los ciudadanos podrán manifestar sus opiniones al respecto.

Las personas pueden enviar comentarios escritos hasta el 15 de mayo. Después de esa fecha, en la que se realizará el evento público, no se aceptarán nuevas opiniones. Para hacerlo, deben ingresar al sitio web de la ciudad o mediante la página del FDNY. Además, existen otras alternativas:

Por correo : se pueden enviar los comentarios escritos a la Unidad de Desarrollo de Códigos, Oficina de Asuntos Legales, Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, 9 MetroTech Center, Habitación 4W-6, Brooklyn, NY 11201.

: se pueden enviar los comentarios escritos a la Unidad de Desarrollo de Códigos, Oficina de Asuntos Legales, Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, 9 MetroTech Center, Habitación 4W-6, Brooklyn, NY 11201. En la audiencia: cualquiera que quiera comentar sobre la regla propuesta en la audiencia pública en línea debe inscribirse enviando un correo a code.develop@fdnyc.gov. Recibirá un correo electrónico de respuesta con un enlace a la información sobre la reunión y la llamada a Microsoft Teams. El tiempo de participación en la reunión podría ser limitado.

Por qué el FDNY quiere aumentar los costos de ambulancias en Nueva York

La propuesta del incremento de los precios para los traslados en ambulancia surge en un contexto de incertidumbre laboral. El contrato para los paramédicos expiró en 2022, y se prevén aumentos salariales con cualquier nuevo acuerdo.

La crisis, según los sindicatos, se basa en que los trabajadores de los servicios de emergencia cobran menos que los bomberos y otros socorristas uniformados, de acuerdo con The New York Post.

Los líderes sindicales reclaman un incremento de salario debido a que los trabajadores de las ambulancias ganan menos que otros empleados del sector de salud Freepik

“Es posible que la ciudad esté aumentando las tarifas del servicio de ambulancias, pero a menos que aborde las enormes disparidades salariales que sufren los técnicos de emergencias médicas y los paramédicos —que en su mayoría son negros, hispanos y mujeres— no tendrá suficiente personal capacitado para operar o brindar atención en esas ambulancias”, expresaron los líderes sindicales Oren Barzilay y Vincent Variale en un comunicado.

En sus declaraciones, los líderes sindicales señalaron que esperan que el alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, aborde la disparidad salarial entre los empleados de los servicios de emergencias médicas y otros trabajadores municipales.