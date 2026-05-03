Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 51 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 15 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 12 a 15 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 63%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 50%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.
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