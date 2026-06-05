Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 61 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 52%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Oeste

: 3 a 7 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 52%

: 52% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 44%.