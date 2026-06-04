Buenas noticias en Nueva York: el cheque automático que recibirán millones de residentes en septiembre 2026

El estado de Nueva York aprobó su presupuesto para el año fiscal 2027, que asciende a 268.500 millones de dólares. Entre las medidas más destacadas se encuentra la creación del programa de “Protegiendo nuestros bolsillos: Cheques de reembolso de energía (POWER, por sus siglas en inglés)“, impulsado por Kathy Hochul y destinado a aliviar el aumento de las facturas de servicios públicos.

Quiénes recibirán el cheque automático POWER en Nueva York y cómo será el envío

“Sabemos que los neoyorquinos necesitan un respiro en el pago de los servicios públicos. Las facturas de electricidad y calefacción son cada vez más altas y eso es muy desalentador para las familias”, afirmó Hochul al anunciar la medida. El programa contará con una inversión de 1000 millones de dólares y beneficiará a alrededor de 8,5 millones de personas.

Según detalló Gothamist, la elegibilidad se determinará a partir de la declaración de impuestos correspondiente a 2024. El Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York utilizará esa información para identificar automáticamente a los beneficiarios, por lo que no será necesario completar formularios ni realizar trámites.

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deben haber residido en Nueva York durante todo 2024 y haber presentado su declaración de impuestos en tiempo y forma. Otro requisito es que el ciudadano no debe figurar como dependiente en la declaración de otra persona.

El nivel de ingresos marca el límite para la entrega del beneficio. En el caso de matrimonios con declaración conjunta o cónyuges sobrevivientes calificados, el tope de ganancias es de US$300 mil. Para quienes presentan una declaración individual, el límite se sitúa en los US$150 mil.

Telemundo 47 explicó que la oficina de finanzas enviará los pagos mediante el correo en formato de papel entre septiembre y diciembre de 2026.

Montos del cheque POWER en Nueva York: cuánto pagarán según ingresos y declaración fiscal

La cantidad de dinero que recibirá cada beneficiario variará según su situación ante el fisco y sus ganancias. Los matrimonios con declaración en conjunto y ganancias de hasta US$150 mil obtendrán un pago de US$200. Si los ingresos de este grupo se ubican entre US$150.001 y US$300 mil, el monto del reembolso será de US$150.

El reembolso mediante los cheques automáticos de Nueva York puede ser de hasta US$200 ShutterStock - Archivo

Por su parte, quienes presentan una declaración individual con ingresos de hasta US$150 mil recibirán una suma de US$100. El estado busca que el reembolso alivie la carga de la electricidad, el aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno.

Presupuesto 2027 de Nueva York: cheques POWER, seguros de autos, vivienda y armas 3D

El paquete presupuestario para 2027, publicado por la oficina de la gobernadora de Nueva York, también contempla el vínculo con el gobierno federal y el impacto de los aranceles.

Hochul señaló que la administración de Donald Trump redujo fondos para el estado en US$10.000 millones. Ante este escenario, el presupuesto mantiene una reserva de US$15.000 millones para la estabilidad de las finanzas.

La gobernadora Hochul apuntó contra Trump por la reducción de los fondos estatales en Nueva York Flickr govkathyhochul - Office of the Governor

Además de los cheques automáticos, la ley incluye una reforma en los seguros de autos para evitar fraudes y la fijación de tarifas por el código de zona o el empleo. En materia de seguridad, el Estado invertirá en un software para impedir la creación de armas con impresoras 3D. Además, el plan de vivienda recibirá fondos para construir 100 mil hogares nuevos.