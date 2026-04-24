Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 41 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 43%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Sureste

: 5 a 8 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 43%

: 43% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 57%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.