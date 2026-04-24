Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 41 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 43%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 43%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 57%.
El domingo 26 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
LA NACION
Más leídas
- 1
En el primer trimestre del año cayó un 43% la cantidad de nuevos jubilados de la Anses, respecto de 2025
- 2
Fue la mano derecha del hombre más famoso del país, estaba prófugo y dio una insólita entrevista antes de entregarse: “Ahora me van a detener”
- 3
Las impactantes revelaciones de la muerte de Christina Onassis en la Argentina que hizo su ahijada
- 4
Bolivia y Chile buscan restablecer relaciones luego de medio siglo de distanciamiento