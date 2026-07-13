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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de julio
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de julio SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 13 de julio la temperatura rondará entre 67 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos, luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos, luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 21%
  • Pronóstico: leve probabilidad de chubascos, luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 13 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos, luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 14 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos, luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 15 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 16 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 17 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
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