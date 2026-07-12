El descuento del ferry de Nueva York que no pregunta por estatus migratorio: quiénes califican y cómo solicitarlo

El viaje en el ferry de Nueva York, que conecta algunos de los destinos más relevantes en los cinco distritos de la ciudad, normalmente tiene un costo de US$4,50 por recorrido, pero en algunos casos es posible acceder a descuentos y pagar únicamente US$1,45. El beneficio se entrega sin importar el estatus migratorio, pero está limitado a ciertas personas.

El programa de descuentos para el ferry de Nueva York

Apoyado por la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York, el descuento para el ferry puede solicitarse en línea a través del sitio web NYC Ferry. Para hacerlo, se debe completar el formulario correspondiente y enviar la documentación requerida.

Los boletos con descuento pueden adquirirse directamente en el muelle de Wall Street NYC Ferry

Los boletos con descuento están disponibles para:

Adultos de 65 años o más

o más Personas con discapacidad

Estudiantes de bachillerato de la ciudad de Nueva York

de la ciudad de Nueva York Participantes del programa Fair Fares NYC

De acuerdo con la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad, el servicio de ferry no formula preguntas sobre el estatus migratorio, sino que solo es necesario cumplir con los requisitos de elegibilidad.

Qué documentación se necesita para obtener un descuento en el ferry de Nueva York

Los documentos necesarios para obtener un descuento en los viajes del ferry de la ciudad de Nueva York varían según el tipo de perfil. Estos son algunos de los aceptados en cada caso:

Adultos de 65 años o más:

Documento de identidad emitido por el gobierno, como una licencia de conducir de cualquier estado

Identificación militar

Pasaporte de cualquier país

Tarjeta de registro del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés)

Green card

Tarjeta Medicare

Los boletos con descuento pueden adquirirse directamente en la aplicación móvil de NYC Ferry NYC Ferry

Personas con discapacidad:

Tarjeta de viaje con tarifa reducida

ID de Access-A-Ride

Tarjeta Medicare

Carta de registro de la Comisión para Ciegos del Estado de Nueva York

Carta de concesión de prestaciones por discapacidad de la Administración del Seguro Social

Carta de Administración de Veteranos que indica que se tiene derecho a beneficios por discapacidad

Estudiantes de bachillerato:

Se les solicita el código de su cuenta de estudiante de Nueva York. En este caso, los tickets con descuento únicamente son válidos durante la semana.

Participantes de Fair Fares:

Fotografía de la tarjeta Metrocard Fair Fares, válida y con número de serie

Una captura de pantalla de la cuenta Access HRA que muestra el número de serie y las fechas de inscripción y vencimiento

Las autoridades de Nueva York señalan que la tramitación de las solicitudes puede tardar hasta 30 días. Una vez aprobada la petición, se pueden adquirir los boletos directamente desde la aplicación móvil o en el muelle.

Rutas que ofrece el ferry de Nueva York

Las rutas y horarios que ofrece el ferry de Nueva York pueden consultarse directamente en el portal de internet. La lista incluye:

East River : conecta el centro financiero (Wall St./Pier 11) con Midtown (E. 34th St.), con paradas en zonas de Brooklyn y Queens como DUMBO, South Williamsburg, North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South y Long Island.

: conecta el centro financiero (Wall St./Pier 11) con Midtown (E. 34th St.), con paradas en zonas de Brooklyn y Queens como DUMBO, South Williamsburg, North Williamsburg, Greenpoint, Hunters Point South y Long Island. South Brooklyn : conecta Corlears Hook y Wall St./Pier 11 con la costa sur de Brooklyn, con paradas en DUMBO, Atlantic Ave (Pier 6), Red Hook, Sunset Park (BAT) y Bay Ridge.

: conecta Corlears Hook y Wall St./Pier 11 con la costa sur de Brooklyn, con paradas en DUMBO, Atlantic Ave (Pier 6), Red Hook, Sunset Park (BAT) y Bay Ridge. Astoria : conecta Wall St./Pier 11 y East 34th St. con los vecindarios de Long Island City, Roosevelt Island y Astoria en Queens.

: conecta Wall St./Pier 11 y East 34th St. con los vecindarios de Long Island City, Roosevelt Island y Astoria en Queens. Rockaway : una ruta directa que conecta Wall St./Pier 11 y Sunset Park (Brooklyn) con la zona de playas en Rockaway (Queens).

: una ruta directa que conecta Wall St./Pier 11 y Sunset Park (Brooklyn) con la zona de playas en Rockaway (Queens). Soundview : comunica el Distrito Financiero (Wall St./Pier 11) y Midtown (E. 34th St.) con el Upper East Side (E. 90th St.) y la zona de Soundview y Ferry Point Park en el Bronx.

: comunica el Distrito Financiero (Wall St./Pier 11) y Midtown (E. 34th St.) con el Upper East Side (E. 90th St.) y la zona de Soundview y Ferry Point Park en el Bronx. St. George: conecta la costa norte de Staten Island (St. George) con el oeste de Manhattan, con paradas en Battery Park City y Midtown West (Pier 79).

Los tiempos de viaje varían según la ruta, pero suelen oscilar entre 10 minutos y más de una hora. Para conocer la duración exacta se puede consultar el sitio web oficial.