Salen a la venta trozos de césped del estadio de la final del Mundial 2026 en New York/New Jersey: cómo adquirirlos

El Mundial 2026 entró en su etapa final y los fanáticos pueden adquirir distintos artículos de colección como recuerdo. Entre los productos disponibles en el catálogo se encuentran fragmentos del césped que será utilizado en la final del campeonato, que se disputará en el New York/New Jersey Stadium.

Qué se sabe de los trozos de césped que se venden por el Mundial 2026

El recuerdo forma parte de la sección de artículos de colección de la tienda FIFA. Cuenta con cuatro niveles de este coleccionable, cada uno limitado a 2026 piezas.

El cuadro del Mundial 2026, con la selección argentina en semifinales Canchallena

La versión base tiene un costo de US$450 y está preservada en un bloque de acrílico o resina de alta calidad que incluirá el logo del torneo, la fecha y el marcador final del partido. Por el momento, esta edición se encuentra agotada.

También hay ediciones superiores de US$900/US$1000 y la Hero Edition, que cuesta US$3000 e incluye, además del césped:

Una entrada de recuerdo en metal grabada en oro

Una miniréplica del balón oficial de la final

Un trofeo de la Copa del Mundo en cristal cortado

Los productos solo se pueden enviar a direcciones en Estados Unidos, el Reino Unido y Europa Imagen general con IA

“Cada pieza contiene un fragmento original del icónico terreno de juego de la final, convirtiéndola en un objeto de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo”, cita la descripción del producto en la web oficial de la FIFA.

Contexto sobre el césped en el New York/New Jersey Stadium

El terreno de juego en el New York/New Jersey Stadium fue cultivado en una granja en Carolina del Norte e instalado a principios de mayo de 2026, según consignó The New York Times.

El terreno de juego en el New York New Jersey Stadium fue instalado a principios de mayo de 2026

No obstante, pese a su alto precio como objeto de colección, jugadores de selecciones como Brasil y Francia criticaron la superficie durante el torneo, describiéndola como seca y difícil para jugar.

“Debido al clima y al calor, el césped se seca rápidamente y el juego se vuelve muy lento. No podemos agarrar ritmo”, señaló el delantero brasileño Vinicius Junior después del partido entre Brasil y Marruecos. “Eso complica las cosas porque queremos jugar y mover el balón de un lado a otro. Esto interrumpe nuestro juego”.

El delantero brasileño Vinicius Junior ha sido uno de los jugadores que apuntó contra el césped del New York New Jersey Stadium Rebecca Blackwell - AP

De igual modo, el producto se suma a otros artículos de alto costo como las camisetas de edición limitada de las ciudades sede y un vinilo oficial con las canciones oficiales del Mundial 2026.

Cómo recibir los trozos del césped de la final del Mundial 2026

Los productos de colección, entre ellos los trozos de césped, solo se pueden enviar a direcciones en Estados Unidos, el Reino Unido y Europa, según consignó la tienda FIFA.

Debido a que el artículo tiene que incluir el marcador final y el césped real usado en el juego, los pedidos no se enviarán hasta después de la final del 19 de julio de 2026.