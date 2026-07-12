Oficial y confirmado: la empresa que deberá pagar un millón de dólares para indemnizar a sus clientes en Nueva York

La empresa Extra Space Storage alcanzó un acuerdo de 1,7 millones de dólares con la ciudad de Nueva York para resolver una demanda por presuntas prácticas comerciales engañosas. Del monto total, US$1 millón se destinará a consumidores afectados y más de US$700 mil corresponderán a sanciones civiles. El acuerdo fue anunciado por el alcalde Zohran Mamdani y por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés).

Por qué Extra Space Storage acordó pagar US$1,7 millones en Nueva York

Según informó la administración municipal, la investigación comenzó después de que el DCWP recibiera un fuerte aumento de denuncias contra empresas de almacenamiento. La agencia revisó más de 100 reclamos vinculados con Extra Space y concluyó que, desde 2023, la compañía habría cometido múltiples violaciones a la Ley de Protección al Consumidor de la ciudad.

Extra Space Storage deberá indemnizar a sus clientes Extra Space Storage

De acuerdo con el expediente, la firma promocionaba unidades en condiciones óptimas, pero algunos clientes reportaron infestaciones de plagas, excrementos de roedores, daños por agua, moho y otros problemas de mantenimiento. Además, las autoridades sostienen que la empresa utilizaba precios iniciales bajos para atraer usuarios y aplicaba incrementos significativos poco después de la contratación.

Qué irregularidades denunció la ciudad de Nueva York

Entre las prácticas cuestionadas por el gobierno municipal figuran:

Publicidad engañosa sobre el estado de las unidades.

sobre el estado de las unidades. Aumentos abruptos de tarifas después de la contratación.

después de la contratación. Cobro de cargos ocultos o tarifas adicionales.

o tarifas adicionales. Restricciones indebidas de acceso a depósitos alquilados.

a depósitos alquilados. Subastas de pertenencias personales sin garantías suficientes de debido proceso.

“Las personas pagan a Extra Space para proteger las cosas que más les importan, no para que esas pertenencias sean descuidadas, retenidas o subastadas”, afirmó Mamdani en un comunicado.

“Esta empresa -como otras de esta industria- atrajo a los neoyorquinos con precios bajos, aumentó las tarifas, permitió que las unidades se deterioraran y tomó las pertenencias de las personas cuando no podían mantenerse al día con los pagos. Hoy está pagando US$1,7 millones y todas las compañías de self-storage de esta ciudad deberían tomar nota: si se aprovechan de los neoyorquinos, esta administración las hará responsables”, agregó el alcalde de NYC.

El acuerdo contempla US$1 millón en restituciones para consumidores afectados; Mamdani fue severo al respecto AP Photo/Angelina Katsanis

Por su parte, el comisionado del DCWP, Samuel A.A. Levine, aseguró que la compañía se aprovechó de una problemática cada vez más común en la ciudad.

“La falta de espacio es una realidad para casi todos los neoyorquinos y, como muchas empresas de almacenamiento, Extra Space se aprovechó de esa situación”, sostuvo. Según explicó, la firma no solo aplicó precios engañosos y cargos ocultos, sino que también llegó a subastar pertenencias personales de clientes después de que estos cuestionaran los aumentos tarifarios.

Qué cambios deberá implementar Extra Space Storage

Como parte del acuerdo, la compañía deberá modificar distintas prácticas comerciales. Entre otras medidas, tendrá prohibido difundir información engañosa sobre precios o condiciones de sus instalaciones y deberá reforzar las garantías antes de restringir el acceso a unidades o iniciar procesos de subasta de bienes almacenados.

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Además, deberá implementar un programa de asistencia para reubicación de clientes, mejorar los canales de atención al consumidor y garantizar avisos adecuados antes de aplicar aumentos de precios.

La resolución llega pocas semanas antes de que entre en vigor un nuevo sistema de licencias para empresas de self-storage en Nueva York. Desde el 25 de agosto de 2026, todos los operadores del sector deberán contar con una autorización específica otorgada por la ciudad.

Actualmente existen más de 300 instalaciones de almacenamiento en Nueva York. Según el DCWP, Extra Space figuraba entre las compañías con mayor cantidad de reclamos de consumidores.

Los consumidores que tengan documentos que demuestren que fueron perjudicados por publicidad engañosa, aumentos de precios, cargos ocultos, bloqueos indebidos o subastas de pertenencias pueden presentar una solicitud de restitución al correo ConsumerRestitution@dcwp.nyc.gov.