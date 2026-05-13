Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 13 de mayo la temperatura rondará entre 44 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos.
La probabilidad de precipitación de 98%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 13 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 13 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 98%
- Pronóstico: chubascos
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 98%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 27%.
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
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