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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 13 de mayo la temperatura rondará entre 44 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos.

La probabilidad de precipitación de 98%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 13 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 9 a 13 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 98%
  • Pronóstico: chubascos

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El miércoles 13 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 98%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 27%.

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
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