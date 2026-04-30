Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 30 de abril la temperatura rondará entre 38 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: bancos de niebla, luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 23%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: bancos de niebla, luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 7 a 10 mph, Oeste

: 7 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 23%

: 23% Pronóstico: bancos de niebla, luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: bancos de niebla, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 44%.