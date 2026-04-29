El Bronx tiene 79 apartamentos nuevos con servicios en el lugar: el plan de US$38 millones de Hochul

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la apertura de la Residencia Frederick Shack en el barrio Crotona Park East del Bronx. Este nuevo complejo residencial ofrece 79 departamentos asequibles y servicios de apoyo integrados bajo una inversión total de 38 millones de dólares.

El Bronx tiene 79 apartamentos nuevos con servicios en el lugar

La edificación de siete plantas ocupa el terreno de un antiguo refugio de 29 unidades que fue demolido a inicios de 2024. Urban Pathways lideró el desarrollo del nuevo inmueble, tras coordinar el traslado previo de los antiguos inquilinos a otros centros permanentes.

La gobernadora Kathy Hochul reveló los detalles del nuevo complejo de viviendas asequibles en el Bronx @GovKathyHochul

Se trata de una estructura que lleva el nombre de Frederick Shack, director ejecutivo de Urban Pathways que falleció a principios de abril.

Los apartamentos funcionan 100% de forma eléctrica y siguen los estándares de Enterprise Green Communities 2020.

Las instalaciones incluyen paneles solares y electrodomésticos con certificación Energy Star, con el fin de reducir el impacto ambiental y los costos operativos.

“La Residencia Frederick Shack representa precisamente el tipo de inversión que necesitamos hacer para que los neoyorquinos tengan un lugar asequible al que llamar hogar y acceso a los servicios que necesitan para prosperar”, señaló Hochul en el comunicado.

La mandataria agregó: “Este proyecto brindará viviendas modernas muy necesarias al Bronx, al tiempo que garantizará que los neoyorquinos vulnerables puedan encontrar la estabilidad que necesitan para construir un futuro mejor”.

Cómo es el nuevo edificio de 79 apartamentos asequibles en el Bronx

La nueva residencia tiene como prioridad la accesibilidad para todas las personas. Según el anuncio, cuenta con varias particularidades:

55 departamentos reservados para personas elegibles que necesiten servicios de asistencia técnica (con ayuda de US$1,3 millones anuales de la Oficina Estatal de Salud Mental).

que necesiten servicios de asistencia técnica (con ayuda de US$1,3 millones anuales de la Oficina Estatal de Salud Mental). Dispone de ocho unidades adaptadas para personas con problemas de movilidad.

Tiene otras cuatro para residentes con discapacidades sensoriales .

. Todos los espacios comunes y departamentos cumplen con requisitos de adaptabilidad .

. Ofrece espacios de convivencia como una sala de recreo, una cocina de uso común y un jardín trasero con diseño paisajístico.

Las nuevas viviendas asequibles del Bronx están adaptadas para que cualquier persona pueda usarlas Pexels

De qué trata el plan implementado por Hochul en Nueva York

El proyecto inmobiliario anunciado por Hochul responde a los avances del Plan de Vivienda estatal de cinco años. Esta estrategia dispone de US$25.000 millones para la creación o preservación de 100 mil unidades habitacionales en todo el estado.

Hasta el momento, el Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria (HCR, por sus siglas en inglés) registra más de 81.000 viviendas bajo este programa.

Cómo están financiadas las viviendas asequibles en el Bronx

La ejecución de este proyecto requirió una arquitectura financiera compleja con diversas fuentes de capital estatal y federal. El programa de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos generó aproximadamente US$22 millones para la obra.

Por su parte, la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados aportó US$10 millones para 70 de las unidades. A su vez, según el comunicado, el programa “Dejen construir” permitió la agilización del desarrollo de infraestructura y la reducción de demoras en proyectos de interés estatal.