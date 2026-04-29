Autobuses gratis, el sueño neoyorquino: Mamdani designó a la responsable de hacerlo realidad
La ciudad apuesta por acelerar recorridos y ampliar el acceso al transporte sin costo en rutas estratégicas; las declaraciones del alcalde
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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, designó a Elizabeth Adams como asesora senior para el programa Fast and Free Bus. La iniciativa está enfocada en mejorar la velocidad del servicio y ampliar el acceso gratuito a las rutas seleccionadas.
Nueva York ya tiene una encargada de los autobuses gratis
A través de un comunicado, Mamdani expresó que Elizabeth Adams cuenta con experiencia en políticas públicas y gestión, elementos que respaldan su incorporación a este proyecto.
Adams tendrá la responsabilidad de coordinar la ejecución del programa entre distintas dependencias, así como de supervisar el cumplimiento de metas establecidas por la administración municipal: “Liderará los esfuerzos para agilizar algunos de los autobuses más lentos del país y ofrecerlos de forma gratuita. Colaborará con diversas agencias y socios externos para fortalecer el apoyo a la iniciativa”.
La experiencia de Adams en gestión pública se presenta como un elemento que permitirá consolidar los objetivos del programa. Según el comunicado, ha sido activista por muchos años y ha trabajado para “mejorar el sistema de transporte” de la Gran Manzana. “Elizabeth ha dedicado su carrera a lograr que nuestras calles sean seguras, asequibles y accesibles”, declaró sobre la trayectoria el primer teniente de alcalde, Dean Fuleihan.
Qué es el programa Fast and Free Bus de Nueva York
El programa integra acciones dirigidas a optimizar el sistema de autobuses mediante carriles exclusivos, ajustes operativos y evaluación de rutas con servicio gratuito, según su descripción. Con esta designación, Adams quedará a cargo de reducir los tiempos de traslado y aumentar la eficiencia.
El Ayuntamiento defiende que esta iniciativa ha mostrado resultados positivos en pruebas previas: incrementos en el número de usuarios y mejoras en la regularidad del servicio, por lo que la administración apuesta por su expansión para optimizar el servicio en la metrópoli.
“Los neoyorquinos están cansados de que les digan que esperen un poco más, y con el nombramiento de una asesora principal dedicada exclusivamente a esto, el alcalde les está diciendo que la espera ha terminado”, declaró la vicealcaldesa de Operaciones, Julia Kerson.
Dan la bienvenida a Adams al Ayuntamiento de Nueva York
Con la meta de incluir más rutas dentro del esquema de autobuses rápidos y gratuitos, varios funcionarios reaccionaron al nombramiento: “Nuestras calles pertenecen a los neoyorquinos, y eso comienza con nuestros autobuses”, dijo Adams en primeras declaraciones como Asesora Principal de Autobuses Rápidos y Gratuitos.
El concejal Shaun Abreu, presidente del Comité de Transporte, consideró que es fundamental tener en el puesto a alguien que de verdad se interese por el transporte en la ciudad: “Se nota quién se preocupa… Elizabeth siempre está en primera línea y aporta la experiencia en políticas públicas y la capacidad organizativa que este trabajo exige”, compartió. La expansión del programa continuará en los próximos meses.
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