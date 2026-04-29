Autobuses gratis, el sueño neoyorquino: Mamdani designó a la responsable de hacerlo realidad

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, designó a Elizabeth Adams como asesora senior para el programa Fast and Free Bus. La iniciativa está enfocada en mejorar la velocidad del servicio y ampliar el acceso gratuito a las rutas seleccionadas.

Nueva York ya tiene una encargada de los autobuses gratis

A través de un comunicado, Mamdani expresó que Elizabeth Adams cuenta con experiencia en políticas públicas y gestión, elementos que respaldan su incorporación a este proyecto.

Adams tendrá la responsabilidad de coordinar la ejecución del programa entre distintas dependencias, así como de supervisar el cumplimiento de metas establecidas por la administración municipal: “Liderará los esfuerzos para agilizar algunos de los autobuses más lentos del país y ofrecerlos de forma gratuita. Colaborará con diversas agencias y socios externos para fortalecer el apoyo a la iniciativa”.

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La experiencia de Adams en gestión pública se presenta como un elemento que permitirá consolidar los objetivos del programa. Según el comunicado, ha sido activista por muchos años y ha trabajado para “mejorar el sistema de transporte” de la Gran Manzana. “Elizabeth ha dedicado su carrera a lograr que nuestras calles sean seguras, asequibles y accesibles”, declaró sobre la trayectoria el primer teniente de alcalde, Dean Fuleihan.

Qué es el programa Fast and Free Bus de Nueva York

El programa integra acciones dirigidas a optimizar el sistema de autobuses mediante carriles exclusivos, ajustes operativos y evaluación de rutas con servicio gratuito, según su descripción. Con esta designación, Adams quedará a cargo de reducir los tiempos de traslado y aumentar la eficiencia.

El Ayuntamiento defiende que esta iniciativa ha mostrado resultados positivos en pruebas previas: incrementos en el número de usuarios y mejoras en la regularidad del servicio, por lo que la administración apuesta por su expansión para optimizar el servicio en la metrópoli.

Mamdani y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul Administración

“Los neoyorquinos están cansados ​​de que les digan que esperen un poco más, y con el nombramiento de una asesora principal dedicada exclusivamente a esto, el alcalde les está diciendo que la espera ha terminado”, declaró la vicealcaldesa de Operaciones, Julia Kerson.

Dan la bienvenida a Adams al Ayuntamiento de Nueva York

Con la meta de incluir más rutas dentro del esquema de autobuses rápidos y gratuitos, varios funcionarios reaccionaron al nombramiento: “Nuestras calles pertenecen a los neoyorquinos, y eso comienza con nuestros autobuses”, dijo Adams en primeras declaraciones como Asesora Principal de Autobuses Rápidos y Gratuitos.

Zohran Mamdani propuso desde 2025 una medida para cambiarlo todo en el servicio de autobuses de Nueva York AFP / iStock

El concejal Shaun Abreu, presidente del Comité de Transporte, consideró que es fundamental tener en el puesto a alguien que de verdad se interese por el transporte en la ciudad: “Se nota quién se preocupa… Elizabeth siempre está en primera línea y aporta la experiencia en políticas públicas y la capacidad organizativa que este trabajo exige”, compartió. La expansión del programa continuará en los próximos meses.