Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 47 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 46%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Sur

: 5 a 8 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 46%

: 46% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.