Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 47 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 46%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 46%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 64%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
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