Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 27 de abril al 1 de mayo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 49 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Este

: 5 mph, Este Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 28 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 67%.

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 46%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.