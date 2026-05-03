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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 41 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 53%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 53%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 57%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.

El miércoles 6 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 78%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 66%.

El jueves 7 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 67%.

El viernes 8 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
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