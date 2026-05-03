Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 41 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 53%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Oeste

: 5 a 9 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 53%

: 53% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 66%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación : 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 67%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.