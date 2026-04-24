Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 41 y 52 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia débil probable.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia débil probable.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 8 a 15 mph, Este

: 8 a 15 mph, Este Probabilidad de precipitación : 71%

: 71% Pronóstico: lluvia débil probable

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 73%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.