Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 41 y 52 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia débil probable.
La probabilidad de precipitación de 71%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia débil probable.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 15 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 71%
- Pronóstico: lluvia débil probable
El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York
El sábado 25 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 73%.
El domingo 26 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
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