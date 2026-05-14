Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 14 de mayo la temperatura rondará entre 52 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 71%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 71%
- Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
LA NACION
Más leídas
- 1
El gráfico de una universidad argentina que muestra el silencioso “proceso de transformación” de la economía
- 2
El gobernador de Tucumán compró una casa de fin semana por US$300.000 y no se conocen sus declaraciones juradas de bienes
- 3
Impacto en Telefe: Darío Turovelzky, el CEO y responsable de su programación desde 2017, deja el canal
- 4
El enojo de Nacho Fernández con Coudet y la llamativa frase del entrenador para calmar la tensión