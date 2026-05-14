Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 14 de mayo la temperatura rondará entre 52 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Norte

: 5 a 8 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 71%

: 71% Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 50%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.