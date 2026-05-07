Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 7 de mayo la temperatura rondará entre 47 y 59 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 66%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 66%
- Pronóstico: probables chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El sábado 9 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El domingo 10 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 79%.
El lunes 11 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 17%.
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 39%.
LA NACION
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