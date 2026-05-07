Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de mayo

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 7 de mayo la temperatura rondará entre 47 y 59 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 66%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 7 a 10 mph, Norte

: 7 a 10 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 66%

: 66% Pronóstico: probables chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 79%.

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 17%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 39%.