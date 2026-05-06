Reformarán calles de Nueva York para que llegar a la escuela en bicicleta sea más seguro: el anuncio de Mamdani

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un ambicioso plan de rediseño vial en el distrito de Brooklyn para transformar los corredores de las calles Bergen y Dean en un bulevar de bicicletas. La iniciativa, presentada durante el National Bike and Roll to School Day, busca priorizar a ciclistas y peatones en una ruta de 16 kilómetros (diez millas) que conecta Court Street con East New York Avenue.

Cómo será el proyecto para mejorar el recorrido en bicicleta a la escuela en Nueva York

El proyecto anunciado por Mamdani surge como respuesta a la creciente demanda de las familias que integran el popular “bike bus”, una caravana semanal de padres y alumnos que pedalean juntos hacia las escuelas del área.

La intervención del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) incluirá carriles protegidos y cruces más seguros diseñados para reducir el volumen de tráfico y calmar la velocidad de los vehículos. “Los bulevares de bicicletas brindan a las familias la tranquilidad que necesitan para comenzar bien el día: disfrutando de un viaje seguro y fácil a la escuela“, destacó el alcalde Mamdani tras participar de la recorrida junto a los estudiantes.

El alcalde Mamdani pedalea en Brooklyn junto a padres y niños que van a la escuela DOT New York

Según Mamdani, estas transformaciones otorgan tranquilidad a las familias al permitir un inicio de jornada seguro y sencillo. “Desde carriles protegidos hasta cruces más seguros, estos diseños hacen que las calles funcionen para las personas y alientan a nuestros vecinos más jóvenes a crecer como ciclistas”, afirmó.

El comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT), Mike Flynn, subrayó la importancia de diseñar espacios públicos que resulten accesibles para ciudadanos de todas las edades.

Flynn destacó que el ciclismo representa una vía saludable para obtener ejercicio y señaló que, con la infraestructura adecuada, los estudiantes no necesitarán de una escolta masiva de padres para desplazarse. “Estamos muy agradecidos con los voluntarios y cuidadores del Bergen Bike Bus, ya que esperamos desarrollar mejoras que beneficien a todos los neoyorquinos”, sostuvo el funcionario.

Eficacia de carriles protegidos para ciclistas

De acuerdo con datos técnicos proporcionados por el DOT, los carriles protegidos logran una reducción del 18,1% en muertes y lesiones graves para todos los usuarios de la vía, cifra que asciende al 29,2% en el caso específico de los peatones. El plan se ejecutará por etapas, con una propuesta de diseño final prevista para este año y el inicio de la instalación física programado para 2027. Actualmente, el gobierno lanzó un portal digital para recopilar opiniones vecinales.

El alcalde de Nueva York avanza por Bergen Street junto a padres que acompañan a sus hijos a la escuela en Brooklyn DOT New York

El proyecto se articula con otros planes de planificación urbana, como el Plan de Uso Mixto de Atlantic Avenue y el rediseño de la red de autobuses de Brooklyn.

Legisladores locales celebraron la decisión. La asambleísta Phara Soufrant Forrest calificó el plan como vital para Prospect Heights y Crown Heights, mientras que la asambleísta Latrice Walker aseguró que la reducción de accidentes traerá beneficios tangibles en términos de salud pública y fluidez vehicular. Por su parte, el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, calificó la creación del bulevar como un triunfo para los miles de residentes que recorren esas calles a diario.

Desde el ámbito social, la organización Transportation Alternatives y diversos concejales como Shahana Hanif y Chi Ossé respaldaron la iniciativa, subrayando que la infraestructura segura representa un derecho y no un lujo. Robin Middleman, integrante de Families for Safe Streets, quien perdió a su esposo en un siniestro vial, enfatizó la necesidad urgente de estas obras: “Estoy ansiosa por ver este proyecto en marcha y lista para luchar por las mejoras más seguras y completas”.

La administración de Mamdani pretende que esta reforma marque un precedente para futuras intervenciones en otros barrios de la ciudad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.