Tarifas por congestión de la MTA: avanza el plan de Mamdani para convertir a Nueva York en “una ciudad más limpia”

En un nuevo anuncio oficial, las autoridades de la ciudad de Nueva York detallaron cómo los fondos generados por el sistema de tarifas por congestión comenzaron a traducirse en iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida, especialmente en las comunidades más afectadas por la contaminación.

La inversión millonaria de Nueva York para combatir el asma infantil en el Bronx

Según un comunicado de prensa del gobierno de la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani anunció una inversión de 20 millones de dólares destinada a mejorar los resultados de salud relacionados con el asma infantil en el Bronx.

El anuncio de Mamdani en Nueva York en el Día de la Tierra

Este financiamiento proviene directamente del programa de mitigación de tarifas por congestión impulsado por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), que ya asignó un total de US$100 millones para comunidades que enfrentan mayores niveles de contaminación ambiental y desigualdades en salud.

La iniciativa fue presentada en el marco del Día Mundial del Asma 2026, en donde se subrayó la intención de vincular políticas de movilidad urbana con resultados concretos en salud pública.

Mamdani señaló que “los neoyorquinos ya están viendo los beneficios de la tarifa por congestión, y ahora estamos yendo más allá al invertir esos fondos para mejorar los resultados del asma en los niños del Bronx”. En esa misma línea, el alcalde remarcó que cada habitante merece respirar un aire más limpio.

Programas específicos para comunidades vulnerables de Nueva York

El Departamento de Salud de Nueva York, en conjunto con la MTA y el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), será el encargado de administrar los fondos, que se distribuirán en dos programas principales:

US$8,9 millones para el Bronx Asthma Program, orientado a servicios comunitarios.

US$11,1 millones para ampliar el programa de gestión de casos de asma.

El financiamiento se divide en dos ejes: 8,9 millones para servicios comunitarios y 11,1 millones para la gestión de casos de asma en el ámbito escolar nycmayor

La expansión permitirá ofrecer un acompañamiento más intensivo a estudiantes con asma, según el comunicado. Además, se sumarán 15 nuevas escuelas del Bronx al programa y se implementará un sistema electrónico para la presentación de formularios de medicación, que reemplazará el actual método en papel. Se espera que esta modernización esté operativa antes del inicio del ciclo lectivo 2026-2027.

Desigualdades persistentes en la salud infantil dentro de la ciudad de Nueva York

Si bien las visitas a salas de emergencia relacionadas con el asma en niños de entre 5 y 17 años disminuyeron un 38% en toda la ciudad entre 2009 y 2024, y un 25% en el Bronx durante el mismo período, las tasas aún son considerablemente altas en ciertas zonas, indicaron las autoridades.

El anuncio de Zohran Mamdani

Barrios como East Harlem, Central Harlem, el sur del Bronx y algunas áreas de Brooklyn registran niveles alarmantes. Las causas de esta situación incluyen desigualdades históricas, acceso limitado a servicios médicos de calidad y políticas urbanas que durante años afectaron negativamente a determinadas comunidades, se indica en el mensaje oficial.

La vicealcaldesa para Salud y Servicios Humanos, Helen Arteaga, señaló que estos datos reflejan cómo las injusticias estructurales aún impactan en el bienestar de los residentes. Según explicó, esta nueva inversión permitirá "ampliar servicios clave, reducir costos para las familias y comenzar a revertir políticas perjudiciales que se mantuvieron durante demasiado tiempo".