Comenzó la construcción de una megaobra en Nueva York que ayudará a adultos mayores: lo confirmó Hochul

El proyecto de reurbanización de la Autoridad de Vivienda de Kingston de Nueva York entró en la Fase II. Con una inversión de 112 millones de dólares, está prevista la remodelación o construcción de 238 apartamentos destinados a personas mayores.

Kingston inicia una obra de US$112 millones para renovar 238 viviendas asequibles

Según un comunicado de la Oficina de la Gobernadora de Nueva York, el proyecto de reurbanización de la Autoridad de Vivienda de Kingston tiene la intención de ampliar el acceso de las personas mayores a viviendas asequibles y permanentes.

El comunicado especificó cuáles son algunos de los inmuebles incluidos en el proyecto:

Renovación de 98 viviendas familiares en Colonial Gardens.

familiares en Colonial Gardens. Remodelación de 60 departamentos para adultos mayores en Wiltwyck Gardens.

para adultos mayores en Wiltwyck Gardens. Demolición del antiguo complejo Penn Court, compuesto por 32 unidades, y construcción de un nuevo edificio con 80 departamentos para adultos mayores. De ese total, 30 contarán con servicios de apoyo para personas que hayan atravesado situaciones de falta de vivienda.

Al respecto, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró: “La remodelación de la Autoridad de Vivienda de Kingston preservará una fuente crucial de apartamentos asequibles y garantizará que los residentes, especialmente las personas mayores vulnerables, tengan un lugar seguro, protegido y acogedor al que llamar hogar”.

Autoridades de la ciudad de Kingston estuvieron presentes en el arranque de las obras Oficina de la Gobernadora de Nueva York

Requisitos de ingresos para acceder a los departamentos asequibles de Kingston

Una vez que el proyecto de la Autoridad de Vivienda de Kingston concluya, todos los departamentos serán asequibles, es decir, estarán destinados a hogares con ingresos iguales o inferiores al 100% del ingreso medio del área.

Aunque los detalles se darán a conocer una vez que las viviendas estén listas para ser habitadas, las autoridades de Nueva York adelantaron que 30 departamentos en el nuevo edificio de Penn Court se reservarán para personas mayores que actualmente no tienen hogar.

Paneles solares y accesibilidad: cómo serán las viviendas para adultos mayores

Si bien cada uno de los complejos que se remodelarán o construirán en la ciudad de Kingston, Nueva York, contará con diversas características, todos cumplirán con los criterios de Enterprise Green Communities Plus. Ello significa que tendrán características sostenibles como paneles solares en los tejados, estaciones de carga para vehículos eléctricos y sistemas mecánicos de alta eficiencia energética.

Además, 13 departamentos serán adaptados para familias con problemas de movilidad. Seis más contarán con elementos para recibir a personas con discapacidades auditivas o visuales. A su vez, en algunos de los complejos se brindarán servicios de apoyo mediante una colaboración con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y proveedores de servicios locales para ayudar a los residentes a mantener una vivienda estable.

Todos los apartamentos cumplirán con los criterios de Enterprise Green Communities Plus Fotomontaje generado con IA

Kathy Hochul detalla la financiación del proyecto habitacional de Kingston

La gobernadora Hochul destacó que la inversión en el proyecto de reurbanización de la Autoridad de Vivienda de Kingston forma parte de su plan de vivienda de cinco años dotado con US$25.000 millones. El objetivo es crear o preservar 100.000 viviendas asequibles en todo el estado.

En el caso específico de Kingston, la financiación estatal incluye aproximadamente US$35 millones en fondos para programas del Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York, así como créditos fiscales federales y estatales para viviendas de bajos ingresos que se espera generen cerca de US$58 millones en capital.