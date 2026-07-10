Buenas noticias en Nueva York: quiénes podrán acceder a las nuevas 78 viviendas asequibles en Brooklyn

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el inicio de la construcción de un proyecto de viviendas asequibles de 71,5 millones de dólares en Brooklyn. El desarrollo derivará en 78 nuevos apartamentos en dos edificios y estará destinado a hogares que cumplan con ciertos requisitos de ingresos.

Las nuevas viviendas asequibles en Brooklyn anunciadas por Hochul

Mediante un comunicado oficial, el gobierno estatal confirmó el inicio de las obras de Bartlett Crossing. Este desarrollo creará 78 apartamentos asequibles en dos edificios de nueva construcción en el barrio Broadway Triangle de Brooklyn.

El proyecto proporcionará 78 nuevas viviendas asequible en Brooklyn, en Nueva York, en un contexto de crisis habitacional nyc.gov

El proyecto comprende la segunda fase de una reurbanización comunitaria que, en última instancia, creará 390 viviendas en terrenos municipales anteriormente baldíos. La primera etapa, una iniciativa de 140 unidades denominada Throop Corners, se completó en mayo de 2025.

“Bartlett Crossing transforma terrenos baldíos en viviendas asequibles en una de las comunidades más dinámicas de Brooklyn”, declaró la gobernadora.

A quiénes están dirigidas las viviendas asequibles en Brooklyn

De acuerdo con la información compartida por la gobernadora, Bartlett Crossing ofrecerá una combinación de apartamentos tipo estudio y de una, dos, tres y cuatro habitaciones a precios asequibles para hogares con ingresos de hasta el 80% del promedio del área.

Asimismo, ocho unidades se asignarán mediante derivaciones de la unidad de servicios para personas sin hogar del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés) de la Gran Manzana.

Las viviendas asequibles en ambos edificios están diseñadas para hogares que cumplen con los requisitos de ingresos en Nueva York nyc.gov

La oficina de Hochul señaló que el proyecto estará ubicado a poca distancia a pie de las líneas de metro G, J y M y de varias rutas de autobús. Los dos edificios están diseñados para cumplir con los estándares Enterprise Green Communities Plus y serán totalmente eléctricos, para lo que utilizarán:

Sistemas de calefacción y refrigeración de flujo de refrigerante variable de alta eficiencia.

Ventiladores con recuperación de energía.

Envolventes de edificios altamente aisladas.

Ventanas de alto rendimiento para reducir el consumo de energía y mejorar la calidad del aire interior.

El desarrollo también incluye apartamentos accesibles y adaptables. Habrá cinco unidades para residentes con discapacidades de movilidad y dos para residentes con discapacidades sensoriales.

Crisis habitacional en Nueva York: la intervención de Hochul para la vivienda asequible

Según el gobierno de Hochul, NY atraviesa un panorama desafiante en cuanto a la vivienda asequible, con uno de los peores escenarios del país. En 2023, el alquiler mensual mediano para todas las unidades ocupadas por inquilinos fue de US$1641, según un informe del HPD.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, habla sobre el presupuesto y las medidas para combatir el robo de escrituras.

Para los inquilinos que ganan menos de US$70.000, la proporción típica de alquiler sobre ingresos fue del 54%. Además, aproximadamente 307.200 hogares inquilinos (13%) informaron no haber pagado al menos un mes de renta en aquel año por falta de dinero.

Por otra parte, un informe de la Junta de Bienes Raíces de Nueva York reveló a fines de 2025 que la Gran Manzana necesita construir 13.147 unidades por trimestre hasta 2034, lo que representa un aumento de aproximadamente el 39% en la producción, para alcanzar la meta de 500.000 unidades para ese año.

Hochul mantiene una agenda de vivienda asequible. En el Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2027, incluyó fondos para crear o preservar 100.000 unidades en todo el estado. En esta cantidad se cuentan 10.000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, junto con la mejora de otros 50.000 hogares.