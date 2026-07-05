Mamdani anuncia la llegada de 229 nuevas viviendas asequibles en Nueva York: para quiénes aplica

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que se pondrá en marcha un nuevo proyecto de viviendas asequibles en el Bronx. Destinadas a personas mayores, Sol on Park contará con 229 departamentos que estarán listos a principios de 2029.

Sol on Park, el nuevo proyecto de viviendas asequibles de Mamdani en Nueva York

La oficina del alcalde de Nueva York dio a conocer en un comunicado que se autorizó el financiamiento para el proyecto Sol on Park, al que se destinarán 214 millones de dólares.

El proyecto Sol on Park consistirá en 229 viviendas asequibles para personas mayores

La iniciativa será desarrollada a través de una colaboración entre la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Prevención y Desarrollo de la Vivienda y la Corporación de Desarrollo de la Vivienda.

Las autoridades explicaron que el nuevo complejo en Morris Houses, en el Bronx, contará con espacios para instalaciones comunitarias, una nueva plaza peatonal, departamentos que cumplirán con los estándares ambientales, lavandería, gimnasio y salas de informática.

La distribución de las viviendas se realizará con base en los siguientes criterios:

80 departamentos estarán reservados para residentes actuales de NYCHA que viven en Morris I y II.

que viven en Morris I y II. 69 viviendas para personas mayores que antes no tenían un hogar.

que antes no tenían un hogar. 79 viviendas disponibles a través del sorteo Housing Connect para personas mayores de bajos y medianos ingresos.

Al respecto, el alcalde Mamdani declaró: “El proyecto Sol on Park creará más de 200 viviendas permanentemente asequibles para personas mayores y fortalecerá la comunidad de Morris Houses”.

Centro de salud y capacitación laboral: los beneficios del proyecto Sol on Park en Nueva York

Además de mencionar la construcción de viviendas asequibles para personas mayores en Nueva York, el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la ciudad destacó que la intención no es solo entregar espacios para habitar, sino generar comunidades con todos los servicios necesarios.

En esa línea, el proyecto Sol on Park contará con un centro de salud y bienestar, además de acceso a oportunidades de capacitación laboral para la comunidad. Una vez finalizados, la Unión Community Health Center y el National Health & Wellness Center de Green Bronx Machine brindarán apoyo a los residentes.

En Nueva York, Mamdani impulsa un programa de viviendas asequibles para distintos sectores Archivo

Por su parte, la NYCHA recordó que comenzó a involucrar a los residentes de Morris Houses en el proyecto desde 2019. A lo largo de los años, explicaron, se realizaron trabajos para definir el diseño del complejo.

Ahora que el financiamiento fue aprobado, la construcción iniciará y, en 2029, los actuales habitantes de la zona podrán mudarse al nuevo complejo.

Sol on Park forma parte del programa Block by Block de Mamdani en Nueva York

De acuerdo con la oficina del alcalde, Sol on Park será un ejemplo de cómo los terrenos públicos, la inversión pública y la financiación innovadora permitirán ofrecer viviendas asequibles que se necesitan con urgencia en la ciudad.

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Cabe decir que la iniciativa forma parte del programa Block by Block del alcalde Mamdani, a través del cual, aseguró, se está realizando la mayor inversión de capital en NYCHA en la historia reciente.

La intención es invertir en reparaciones de edificios, rehabilitar departamentos vacíos, reparar ascensores, eliminar el moho y ampliar las oportunidades de los residentes. La meta final es construir 200.000 viviendas asequibles y preservar otras 200.000 durante la próxima década.