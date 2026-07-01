Cómo funcionan las máquinas de salud gratuitas que Mamdani inauguró en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, inauguró en Staten Island las primeras máquinas expendedoras de salud pública de Staten Island, que se suman a las existentes en Brooklyn y Queens. La iniciativa ofrecerá suministros gratuitos con el objetivo de ampliar el acceso a recursos esenciales. Para utilizarlas, solo se requiere ingresar un código postal de Nueva York.

Cómo acceder a las máquinas de salud pública en Staten Island

La ampliación de la iniciativa de máquinas expendedoras de salud fue anunciada tanto por la Oficina del Alcalde de Nueva York como por el Departamento de Salud de la ciudad y la Staten Island Partnership for Community Wellness. La intención es que todos los neoyorquinos tengan acceso gratuito a suministros sanitarios.

Los artículos en las máquinas expendedoras están disponibles para cualquiera que los necesite Penn State College of Medicine

En detalle, las dos máquinas que ya están disponibles en el distrito de Staten Island funcionan las 24 horas, todos los días. Los dispositivos forman parte de una inversión de US$12 millones en fondos por acuerdos vinculados a opioides y fueron instalados en Port Richmond, frente a Community Health Action of Staten Island y A Chance in Life.

Cualquier persona puede utilizar las máquinas con solo ingresar un código postal de la ciudad antes de seleccionar los suministros gratuitos que incluyen herramientas para la salud y la reducción de daños, por ejemplo:

Naloxona

Kits de higiene

Tiras reactivas para detectar fentanilo

Preservativos

Al respecto, el alcalde Mamdani declaró: “Estas máquinas expendedoras de salud pública pondrán a disposición de las personas naloxona, artículos de higiene y otros recursos esenciales siempre que los necesiten, de forma gratuita y sin barreras. La atención médica es un derecho humano y es nuestra labor facilitar que los neoyorquinos reciban la atención que merecen”.

Staten Island refuerza la prevención de sobredosis con naloxona gratis las 24 horas

Aunque las máquinas expendedoras de salud no están orientadas únicamente a temas relacionados con el uso de drogas, la Oficina del Alcalde explicó que es una de las razones por las cuales se impulsó la iniciativa en el distrito.

El programa de máquinas expendedoras de salud inició en 2023 en Brooklyn y Queens X @nycHealthy

Según cifras oficiales, en 2023 Staten Island registró la segunda tasa más alta de muertes por sobredosis en la ciudad. En 2024, el distrito pasó a registrar la segunda tasa más baja tras la implementación de medidas de prevención, reducción de daños, tratamiento y recuperación. De hecho, las autoridades locales aseguran que los decesos por sobredosis entre los residentes del distrito disminuyeron un 49% entre 2023 y 2024.

Para sostener la reducción informada por las autoridades, uno de los productos que está disponible es la naloxona, que (de acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas) es un medicamento que revierte rápidamente los efectos de una sobredosis de opioides y restablece la respiración normal.

El antecedente en NYC: máquinas de salud pública en Brooklyn, Queens y Staten Island

La Oficina del Alcalde de Nueva York recordó que las máquinas expendedoras de salud pública no son nuevas en Nueva York. La iniciativa nació en 2023 con el apoyo del Departamento de Salud. Las primeras cuatro se colocaron en Brooklyn y Queens.

En los últimos tres años las máquinas se utilizaron más de 73.000 veces y se entregaron más de 6600 kits de naloxona. Otros artículos muy solicitados han sido los kits de higiene, los suministros de primeros auxilios y productos para prácticas sexuales seguras.

Las nuevas máquinas ubicadas en Staten Island fueron financiadas con el fondo que la ciudad asignó en 2023 para tratar la crisis de los opioides y ampliar los servicios de prevención, reducción de daños, tratamiento y recuperación.