Oficial y confirmado: el nuevo sistema de Mamdani para dar seguimiento a las viviendas asequibles en Nueva York

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, presentó el Rastreador de Vía Rápida del Inventario de Terrenos (LIFT, por sus siglas en inglés). Este sistema prevé acelerar la creación de hasta 50.000 viviendas asequibles en la Gran Manzana.

Qué se sabe del sistema LIFT de Mamdani para incrementar las viviendas asequibles

El demócrata anunció la noticia junto a la vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, Leila Bozorg, durante una conferencia de prensa.

Allí, explicaron que LIFT identifica y monitorea más de 100 terrenos con el fin de hacer seguimiento al progreso de la ciudad en la construcción de nuevos inmuebles.

Los detalles del proyecto de viviendas de River Commons que anunció Mamdani en Nueva York Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de Mamdani

“Demasiados neoyorquinos están siendo expulsados ​​de sus hogares por los altos precios. Tenemos la responsabilidad de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para construir las viviendas asequibles que nuestra ciudad necesita”, dijo Mamdani en una conferencia de prensa.

Luego agregó: “El sistema de seguimiento LIFT aporta transparencia a este trabajo y deja claro que los terrenos de propiedad municipal no están ociosos, sino que se están convirtiendo en viviendas, bibliotecas y espacios comunitarios en los cinco distritos”.

Cómo funciona el sistema LIFT en Nueva York

El LIFT prevé consolidar la información de todas las agencias de la ciudad para facilitar el desarrollo de vivienda en terrenos que pertenecen a diversos departamentos municipales, no solo a los de vivienda.

En ese contexto, va a identificar oportunidades para combinar la construcción de viviendas con servicios vecinales, como la creación de apartamentos sobre bibliotecas nuevas o renovadas, y reducirá hasta en dos años los plazos de la etapa de predesarrollo.

El LIFT prevé consolidar la información de todas las agencias de la ciudad para facilitar el desarrollo de viviendas Imagen de Jens Neumann en Pixabay

“En su primer día en el cargo, el alcalde Mamdani nos encomendó explorar la mejor manera de utilizar los terrenos municipales para ofrecer las viviendas que los neoyorquinos necesitan, y lo estamos logrando. Ya hemos dado pasos concretos en más de una docena de proyectos en terrenos públicos que crearán más de 5000 nuevas viviendas”, dijo Bozorg.

En qué consiste Block by Block, la iniciativa de Mamdani para construir viviendas asequibles

El sistema LIFT forma parte del programa Block by Block, una iniciativa creada por Mamdani para “abordar la crisis habitacional de vivienda” en la ciudad.

El plan prevé generar 200 mil nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200 mil unidades existentes en la próxima década a través de una inversión de US$22.000 millones en un período de cinco años.

“Durante demasiado tiempo, a los neoyorquinos se les ha dicho que acepten alquileres desorbitados, viviendas en pésimas condiciones y un gobierno que actúa con demasiada lentitud para responder a la urgencia de la crisis. Merecen algo mejor: un gobierno que responda a las necesidades de los ciudadanos”, destacó Mamdani en un documento sobre el proyecto.