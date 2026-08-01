Exención al impuesto de Mamdani: los documentos que deben presentar los propietarios en Nueva York

El gobierno de la ciudad de Nueva York comenzó a implementar el tributo conocido como impuesto de pied-à-terre, también llamado popularmente como “impuesto a los ricos”, dirigido a determinadas viviendas de alto valor que los registros municipales no identifican como residencias principales. La medida contempla propiedades unifamiliares, edificios de hasta tres familias, condominios y cooperativas que superen determinados precios de mercado.

Nueva York envía 17.000 avisos por el impuesto pied-à-terre

De acuerdo con ABC 7, la ciudad envió cartas a unos 17.000 propietarios para informarles que sus inmuebles podrían quedar alcanzados por el nuevo cargo. Recibir esa comunicación no significa necesariamente que el propietario deba pagar: quienes utilizan la vivienda como domicilio permanente pueden solicitar una exención y presentar pruebas que permitan acreditar que el inmueble es su residencia principal.

Zohran Mamdani presentó el nuevo impuesto a las propiedades en Nueva York

“El Día de los Impuestos, a principios de este año, prometí que gravaríamos a los ricos, y con nuestro nuevo impuesto a las segundas residencias, eso es precisamente lo que hemos hecho”, dijo Mamdani en un comunicado. “Hoy damos el primer paso para implementar este impuesto y recaudar los ingresos esenciales para financiar nuestros parques, escuelas y bibliotecas”, agregó.

El Departamento de Finanzas (DOF, por sus siglas en inglés) habilitó un procedimiento específico para recibir las solicitudes. La documentación exigida depende de quién ocupa el inmueble y de quién figura como propietario. Si no se acredita la residencia principal dentro del plazo correspondiente, la ciudad podrá considerar que la propiedad está sujeta al recargo.

Documentos exigidos por el DOF para acreditar la residencia principal

Como requisito general, los propietarios deben aportar información correspondiente a cada persona que utiliza la propiedad como vivienda permanente. Según el sitio web oficial, la principal prueba solicitada es la declaración de impuestos federales o estatales más reciente.

En caso de no contar con una declaración tributaria, el solicitante deberá presentar dos de los siguientes tres tipos de documentación. Entre las alternativas figuran:

Una licencia de conducir u otra identificación emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

Una tarjeta de identificación de votante.

Otra prueba de residencia principal que sea aceptada por el DOF.

Los requisitos pueden aumentar cuando la vivienda es utilizada por personas distintas del propietario. En el caso de inquilinos o subarrendatarios, se debe incorporar el contrato de alquiler vigente junto con una prueba adicional, como una factura de servicios o un comprobante del pago de la renta. También, el DOF también admite una declaración jurada de inquilino o subarrendatario acompañada por dos documentos adicionales relacionados con el alquiler.

La medida de Mamdani aplica recargos anuales a casas, condominios y cooperativas de alto valor que no funcionan como la residencia principal de sus dueños MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Requisitos para familiares, LLC, sociedades y fideicomisos

Cuando un familiar directo del propietario utiliza el inmueble como residencia principal, la solicitud debe incluir documentación que permita acreditar el vínculo. Para ello pueden utilizarse:

Certificados de nacimiento.

Certificados de matrimonio.

Formulario de declaración jurada destinado a integrantes de la familia inmediata.

La situación cambia cuando el inmueble está registrado a nombre de una LLC, una corporación o un fideicomiso. En esos casos, el dueño del inmueble deberá presentar los documentos que acrediten la estructura jurídica de la entidad.

Además, cuando el inmueble es utilizado por un socio mayoritario, se exige una Declaración Jurada de Interés Mayoritario. La finalidad de estos documentos es establecer quién tiene el control y demostrar que la propiedad cumple las condiciones para ser considerada residencia principal.

Para las casas residenciales y los condominios, el plazo informado para presentar la solicitud de exención es el 21 de agosto. En las cooperativas, la fecha límite es el 24 de agosto. Las presentaciones deben realizarse mediante el sistema habilitado por el DOF.

“Lo que la gente realmente dice es: ‘Esto no es justo. No debería tener que pagar esto’”, dijo el abogado inmobiliario Benjamin Williams sobre el malestar entre los dueños de estos inmuebles. “Eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Van a asumir que no es tu residencia principal a menos que puedas demostrar lo contrario”, agregó.

El impuesto no se aplica a todas las viviendas, sino a aquellas que superan ciertos umbrales de valor de mercado Unsplash

Impuesto pied-à-terre: viviendas, condominios y cooperativas alcanzados

El impuesto no comprende todas las viviendas de Nueva York. Para las casas de una a tres familias, el umbral señalado por la ciudad es un valor de mercado de US$5 millones o más. En el caso de los condominios y las cooperativas, el límite es de US$1 millón o más.

Una de las formas de conocer si una propiedad fue identificada por el DOF es revisar la correspondencia recibida por correo. La notificación indica que los registros municipales no pudieron confirmar que el inmueble sea la residencia principal o que podría cumplir los criterios de aplicación del recargo.

También existen herramientas digitales para consultar la situación. El sitio web oficial ofrece información sobre los requisitos y la elegibilidad. Además, el 24 de julio el DOF publicó un padrón suplementario con inmuebles que podrían estar alcanzados, disponible dentro de la sección de evaluaciones de propiedades.

Aparecer en ese listado tampoco determina por sí solo que corresponda pagar. Los propietarios que viven permanentemente en el inmueble pueden presentar pruebas para solicitar la exención. Quienes hayan recibido la carta del DOF son los que deben prestar especial atención al procedimiento y a los plazos.

“La administración no estaba preparada para comenzar a implementar este complejo impuesto ni para administrarlo”, aseguró James Whelan, presidente de la Junta de Bienes Raíces de Nueva York. “Nos preocupa un poco que la situación no mejore mucho con la implementación continua”, agregó.