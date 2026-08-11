Confirmado este 12 de agosto: el mapa del eclipse solar y su paso exacto sobre Nueva York y Nueva Jersey

El 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse solar total cuya fase parcial podrá observarse en Nueva York y Nueva Jersey durante la tarde. Desde ambos estados, la Luna pasará por delante del Sol sin llegar a ocultarlo por completo, mientras que la fase de totalidad quedará limitada a otras zonas de su recorrido.

Eclipse solar del 12 de agosto: cómo se verá en Nueva York y Nueva Jersey

El mapa de la NASA ubica a Nueva York y Nueva Jersey dentro del área de observación parcial.

ubica a Nueva York y Nueva Jersey dentro del área de observación parcial. La posición de cada localidad determinará cuánto del disco solar quedará cubierto durante el fenómeno.

El eclipse solar será total en algunas zonas de Europa y el Ártico, pero desde Estados Unidos solo podrá apreciarse de manera parcial

En el estado de Nueva York, Albany se encontrará entre las ciudades con mayor cobertura. En Nueva Jersey, Newark tendrá una magnitud similar, mientras que las localidades situadas más al sur registrarán una porción menor del Sol cubierta por la Luna.

Eclipse solar en Nueva York y Nueva Jersey: qué porcentaje del Sol cubrirá la Luna

De acuerdo con los datos de The Weather Channel, Albany alcanzará una cobertura máxima del 13%. En la ciudad de Nueva York, el porcentaje será de aproximadamente 9,5%, Rochester llegará al 9,3% y Buffalo, al 7,5%.

En Nueva Jersey, Newark tendrá una cobertura cercana al 9,3%, mientras que Trenton registrará alrededor del 7,8%. Los porcentajes corresponden a la superficie del disco solar que quedará cubierta en el momento de mayor ocultamiento para cada localidad.

A qué hora será el eclipse solar en Nueva York, Albany, Newark y otras ciudades

El instante de mayor ocultamiento también variará según el punto de observación. Los horarios previstos son:

Albany: 13.50 hs (EDT).

13.50 hs (EDT). Rochester: 13.43 hs.

13.43 hs. Buffalo: 13.42 hs.

13.42 hs. Nueva York: 13.54 hs.

13.54 hs. Newark: 13.53 hs.

13.53 hs. Trenton: 13.53 hs.

La diferencia de minutos responde a la posición geográfica de cada ciudad y al movimiento aparente de la Luna frente al Sol.

El mapa de EE.UU. donde se podrá observar el eclipse solar parcial del 12 de agosto de 2026 The Weather Channel

Dónde pasará la franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto

La trayectoria del eclipse total atravesará Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, España, una pequeña zona de Portugal y el norte de Rusia, según la NASA. En Estados Unidos, la totalidad no alcanzará Nueva York ni Nueva Jersey. La fase parcial será visible desde sectores de Estados Unidos, con mayor cobertura en las áreas más próximas a la trayectoria de totalidad.

Cómo ver el eclipse solar de forma segura según la NASA

De acuerdo con los profesionales del organismo, la observación directa del Sol requiere anteojos para eclipses o un visor solar portátil que cumpla con los requisitos de seguridad. Los anteojos de sol convencionales no ofrecen la protección necesaria.

Para seguir el fenómeno de forma segura:

No mirar directamente al Sol sin protección específica.

No utilizar cámaras, binoculares ni telescopios sin filtros solares adecuados.

Usar métodos indirectos, como un proyector estenopeico, cuando no se disponga de protección ocular.

Nueva York y Nueva Jersey quedarán fuera de la franja de totalidad, pero podrán observar el eclipse solar de manera parcial el 12 de agosto Fotomontaje editado con IA

NASA en vivo: a qué hora comienza la transmisión del eclipse solar del 12 de agosto

La NASA transmitirá el eclipse en vivo el 12 de agosto. La cobertura comenzará a las 13.15 hs y permitirá seguir el desarrollo del evento desde diferentes puntos del recorrido.

La transmisión ofrecerá imágenes de las zonas donde se produzca la totalidad y de otros lugares en los que el fenómeno se observe de manera parcial.