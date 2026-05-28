Nueva York enviará cheques de hasta US$200 a más de 8 millones de residentes: quiénes califican

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, incluyó en su presupuesto para el año fiscal 2027 un programa de reembolsos destinado a residentes afectados por el aumento de las tarifas de electricidad y gas. La iniciativa contempla el envío de cheques de hasta US$200 y alcanzará a millones de personas.

Cheques de hasta US$200 en Nueva York: cómo funcionará el pago automático

La medida forma parte de un plan presupuestario de aproximadamente US$268.500 millones impulsado por la gobernadora. Dentro de ese esquema se creó el programa denominado POWER, sigla en inglés de “Reembolso de Energía para Proteger Nuestras Billeteras”.

La gobernadora Kathy Hochul anunció medidas significativas para hacerle frente a las tarifas de servicios públicos Flickr govkathyhochul - Office of the Governor

El plan contará con una asignación de US$1000 millones y los pagos serán distribuidos de manera automática por el Departamento de Tributación y Finanzas del estado. Según Gotthamist, se espera que la iniciativa beneficie a alrededor de 8 millones de residentes. Los interesados no tendrán la necesidad de completar formularios adicionales.

“Sabemos que los neoyorquinos necesitan un respiro”, dijo la gobernadora Kathy Hochul durante la presentación del presupuesto estatal. “Necesitan alivio en el pago de los servicios públicos. Las facturas son cada vez más altas, y eso es muy desalentador para nuestras familias”, aseguró.

Crédito POWER en Nueva York: requisitos de ingresos, residencia y declaración fiscal

De acuerdo con el proyecto de ley que autoriza el crédito POWER, identificado como SB S9009C, la elegibilidad estará determinada a partir de la declaración de impuestos estatal correspondiente al año fiscal 2024. Las autoridades tomarán en cuenta:

El nivel de ingresos

El tipo de contribuyente

La condición de residencia

Para acceder al beneficio, las personas deberán:

Haber residido de manera permanente en Nueva York durante todo 2024

Haber presentado la declaración tributaria estatal en tiempo y forma

No figurar como dependientes en otra declaración impositiva

El límite será de US$300 mil para declaraciones conjuntas o cónyuges sobrevivientes calificados, y de US$150 mil para contribuyentes individuales, jefes de hogar o casados que declaren por separado.

El cheque se entregará de manera automática a todos los que presentaron la declaración de impuestos en 2024 Magnific

Montos del reembolso POWER: cuánto recibirá cada contribuyente según sus ingresos

Los matrimonios que presentaron una declaración conjunta y los cónyuges sobrevivientes calificados recibirán:

US$200 si presentaron declaración conjunta y ganan hasta US$150 mil .

si presentaron declaración conjunta y ganan hasta . US$150 si declararon entre US$150.001 y US$300 mil .

si declararon . US$100 para contribuyentes individuales con ingresos de hasta US$150 mil.

El Departamento de Tributación y Finanzas utilizará los datos ya presentados en las declaraciones de impuestos de 2024 para identificar automáticamente a las personas alcanzadas por el programa. Los pagos serán enviados por correo en forma de cheque físico.

Según lo informado por el estado, la distribución comenzará durante el otoño boreal. En los casos en que un contribuyente considere incorrecto el monto recibido o no obtenga el pago correspondiente, podrá presentar un reclamo que deberá realizarse en la forma y manera que determine el Comisionado de Tributación y Finanzas.

Crédito POWER en Nueva York: cuándo rige la ley y cuándo llegarían los pagos

El programa quedó incorporado en el proyecto de ley presupuestario S9009C y su versión paralela en la Asamblea estatal, identificada como A10009C. La iniciativa ya fue aprobada por el Senado y la Asamblea de Nueva York el 27 de mayo, luego de un acuerdo político alcanzado semanas antes entre la gobernadora y los líderes legislativos.

El texto establece que las disposiciones vinculadas al crédito POWER entrarán en vigor inmediatamente después de la promulgación de la ley. Sin embargo, la entrega de los cheques quedó prevista para el otoño boreal.

Además del programa de reembolso energético, el presupuesto aprobado incorpora medidas fiscales y programas vinculados al costo de vida, la vivienda y la seguridad pública. Entre las disposiciones incluidas aparecen:

Modificaciones tributarias

Alivios para determinados sectores de inquilinos

Cambios vinculados a impuestos aplicados sobre segundas residencias en la ciudad de Nueva York

El paquete presupuestario también contempla iniciativas orientadas al cuidado infantil y beneficios fiscales específicos que comenzarán a aplicarse de forma gradual entre 2026 y 2027.