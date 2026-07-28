Confirmado para colombianos: el consulado en Nueva York anuncia jornada especial para renovar documentos
Los ciudadanos podrán realizar diversos trámites notariales como poderes especiales, permisos de salida para menores y copias autenticadas
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El Consulado de Colombia en Nueva York anunció una jornada especial en Stamford para realizar diversos trámites consulares, entre ellos la expedición y renovación de pasaportes, así como servicios notariales. La jornada se va a realizar el 31 de julio y el 1.° de agosto.
Qué se sabe de la jornada especial en Nueva York para los colombianos
El evento tendrá lugar en el Tabernáculo Real, situado en 795 Atlantic St, Stamford, CT 06902. Durante la jornada, los ciudadanos podrán renovar sus pasaportes y tramitar poderes especiales como permisos de salida para menores y copias auténticas.
“¡Llegamos a Stamford durante dos días! ¡Los esperamos!“, señaló el consulado colombiano desde su cuenta de X.
Aquellas personas que hayan tramitado su pasaporte o cédula con anterioridad y deseen que se les entregue durante la jornada, deben registrar sus datos escaneando el código QR que aparece en el folleto oficial.
Cuáles son los horarios de la jornada especial y quiénes pueden participar
La jornada extraordinaria se realiza con el apoyo de la organización ACHACT, que, según destaca en sus redes sociales, articula “proyectos sociales y comerciales con los hispanos en el mundo y desde USA para Colombia”.
Los ciudadanos colombianos podrán realizar sus trámites el 31 de julio y el 1.° de agosto en estos horarios (hora local):
- Viernes 31 de julio: de 9 hs a 17 hs
- Sábado 1 de agosto: De 9 hs a 13 hs
No obstante, la atención va a estar limitada por disponibilidad de turnos. El viernes se asignarán 200 turnos y el sábado 120, por lo que se recomienda a los interesados acudir con anticipación y estar atentos al horario de la jornada.
Cuándo son los sábados consulares en Nueva York
Para 2026 hubo y hay seis sábados consulares programados, según consignó el Consulado de Colombia en el Empire State. Estos son:
- 24 de enero
- 21 de marzo
- 9 de mayo
- 15 de agosto
- 24 de octubre
- 5 de diciembre
Para ser atendido durante estas jornadas, los interesados deberán solicitar una cita previa el día anterior al evento a partir de las 9 hs. Las citas son gratuitas, pero los trámites tendrán un costo que se pagará con tarjeta de crédito o débito.
Preguntas y respuestas sobre la jornada especial del Consulado de Colombia en Nueva York
- ¿Qué anunció el Consulado de Colombia en Nueva York? Confirmó una jornada especial en Stamford para que los ciudadanos colombianos puedan realizar diversos trámites consulares, como la expedición y renovación de pasaportes y servicios notariales.
- ¿Cuándo se realizará la jornada especial? Se llevará a cabo el 31 de julio y el 1.º de agosto.
- ¿Dónde se realizará la jornada consular? El evento tendrá lugar en el Tabernáculo Real, ubicado en 795 Atlantic St, Stamford, CT 06902.
- ¿Qué deben hacer quienes ya tramitaron su pasaporte o cédula y quieren recibirlos durante la jornada? Deben registrar sus datos escaneando el código QR disponible en el folleto oficial.
- ¿Hay un límite de atención durante la jornada? Sí. La atención estará limitada por la disponibilidad de turnos. El viernes se asignarán 200 turnos y el sábado 120 turnos.