Confirmado para colombianos: el consulado en Nueva York anuncia jornada especial para renovar documentos

El Consulado de Colombia en Nueva York anunció una jornada especial en Stamford para realizar diversos trámites consulares, entre ellos la expedición y renovación de pasaportes, así como servicios notariales. La jornada se va a realizar el 31 de julio y el 1.° de agosto.

Qué se sabe de la jornada especial en Nueva York para los colombianos

El evento tendrá lugar en el Tabernáculo Real, situado en 795 Atlantic St, Stamford, CT 06902. Durante la jornada, los ciudadanos podrán renovar sus pasaportes y tramitar poderes especiales como permisos de salida para menores y copias auténticas.

La jornada especial será del 31 de julio hasta el 1° de agosto X/@ConsuladoColNY

“¡Llegamos a Stamford durante dos días! ¡Los esperamos!“, señaló el consulado colombiano desde su cuenta de X.

Aquellas personas que hayan tramitado su pasaporte o cédula con anterioridad y deseen que se les entregue durante la jornada, deben registrar sus datos escaneando el código QR que aparece en el folleto oficial.

Cuáles son los horarios de la jornada especial y quiénes pueden participar

La jornada extraordinaria se realiza con el apoyo de la organización ACHACT, que, según destaca en sus redes sociales, articula “proyectos sociales y comerciales con los hispanos en el mundo y desde USA para Colombia”.

Aquellas personas que hayan tramitado su pasaporte o cédula con anterioridad y deseen que se les entregue durante esta jornada, deben escanear el código QR del folleto oficial Alex Brandon - AP

Los ciudadanos colombianos podrán realizar sus trámites el 31 de julio y el 1.° de agosto en estos horarios (hora local):

Viernes 31 de julio: de 9 hs a 17 hs

de 9 hs a 17 hs Sábado 1 de agosto: De 9 hs a 13 hs

No obstante, la atención va a estar limitada por disponibilidad de turnos. El viernes se asignarán 200 turnos y el sábado 120, por lo que se recomienda a los interesados acudir con anticipación y estar atentos al horario de la jornada.

Cuándo son los sábados consulares en Nueva York

Para 2026 hubo y hay seis sábados consulares programados, según consignó el Consulado de Colombia en el Empire State. Estos son:

24 de enero

21 de marzo

9 de mayo

15 de agosto

24 de octubre

5 de diciembre

Para ser atendido durante estas jornadas, los interesados deberán solicitar una cita previa el día anterior al evento a partir de las 9 hs. Las citas son gratuitas, pero los trámites tendrán un costo que se pagará con tarjeta de crédito o débito.

Preguntas y respuestas sobre la jornada especial del Consulado de Colombia en Nueva York