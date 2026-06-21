La advertencia de la Embajada de EE.UU. en México para ciudadanos con doble nacionalidad: “Aplica para todos”
Las personas cuya documentación esté por vencer deben renovarla antes de intentar ingresar a Estados Unidos; cómo contactar a los funcionarios consulares
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En el marco del Mundial 2026, la Embajada de Estados Unidos en México emitió un recordatorio para los ciudadanos estadounidenses que viven o viajan en el extranjero, incluidos quienes tienen doble nacionalidad. La advertencia señala que la ley exige entrar y salir de EE.UU. con un pasaporte estadounidense válido, incluso cuando la persona también posee otro pasaporte. “Aplica para todos”, remarcó el mensaje oficial.
La embajada americana advirtió a las personas con doble ciudadanía
A través de un mensaje publicado en su sitio web oficial, la embajada compartió el 12 de junio una advertencia titulada “Recordatorio para los ciudadanos estadounidenses en el extranjero”.
Además, la embajada compartió otros detalles a tener en cuenta para las personas que tienen pasaportes con doble ciudadanía:
- El requisito se aplica a los ciudadanos estadounidenses que también poseen otra nacionalidad, incluidos los niños.
- Los estadounidenses no pueden obtener una visa para Estados Unidos.
- Los ciudadanos con doble nacionalidad no pueden usar su documentación extranjera para solicitar una autorización electrónica de viaje (ESTA). El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) suele denegar o cancelar las ESTA para estos solicitantes.
- Las personas que viven en el extranjero y planean viajar a Estados Unidos deben hacerlo con un pasaporte estadounidense válido.
- Los ciudadanos cuya identificación estadounidense venció o caduca pronto tienen que renovarlo antes de su viaje. Muchos países exigen que tenga una validez mínima de seis meses a partir de la fecha de entrada.
Las reglas y advertencias de la embajada americana para personas con doble ciudadanía
En el apartado de su página web destinado a informar a quienes tienen doble nacionalidad, la embajada comparte los siguientes datos a tener en cuenta:
- Requisitos de entrada y salida: al viajar a un país donde la persona posee la nacionalidad estadounidense y la de esa nación, es posible que necesite usar un documento de ese país. También podría ser necesario presentar una identificación adicional. Algunos gobiernos imponen restricciones a todos los ciudadanos que salen. Por ejemplo, podrían necesitar una visa de salida.
- Prohibiciones de salida: Algunos países pueden imponer prohibiciones de salida a ciertas personas como alternativa a la detención penal o en casos de disputas civiles o familiares. Si bien suelen ser rutinarias, en raras ocasiones pueden utilizarse de forma coercitiva contra personas que no enfrentan cargos. Pueden emplearse para obligar a un socio o familiar bajo investigación a regresar del extranjero.
- Asistencia limitada de EE. UU. en el extranjero: las autoridades locales podrían no reconocer la nacionalidad estadounidense del individuo si también es ciudadano de ese país. Esto es más frecuente si no ingresó con su identificación estadounidense. Incluso si solicita a la policía que notifique a la embajada o consulado de EE.UU., es posible que no lo haga. Además, es probable que los funcionarios consulares estadounidenses no tengan acceso a la información.
- Servicio militar: las personas con doble nacionalidad podrían tener que prestar servicio militar en el país extranjero del que son nacionales. Esta obligación puede imponerse inmediatamente al llegar o al intentar salir.
- Registro: en algunas naciones, es posible que deba registrar las otras nacionalidades.
Cómo contactar a la embajada de EE.UU. en México
Las personas pueden comunicarse con la embajada americana en México para obtener asistencia o información adicional a través de distintas vías. Es importante tener a mano el nombre, la fecha de nacimiento y el número de pasaporte del ciudadano estadounidense.
Los centros de contacto dependen del objetivo de la persona:
- Para encontrar información sobre servicios rutinarios y de emergencia para ciudadanos estadounidenses en México se puede utilizar el Asistente de Servicios.
- Para obtener más información sobre los servicios en México se puede visitar la página web.
- Para consultas generales sobre los servicios consulares se puede enviar un correo electrónico a Mexico.ACS@gdit-gss.com.
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