Efecto Mundial 2026: Mamdani anuncia un nuevo carril de autobuses en NYC

A menos de un mes para que la ciudad de Nueva York reciba la visita de miles de turistas por el inicio del Mundial 2026, el alcalde Zohran Mamdani anunció un proyecto para implementar una vía exclusiva para el tránsito de autobuses en Queens. La medida busca reducir los tiempos de viaje para los usuarios del servicio Q70-SBS, que realiza la conexión con el aeropuerto LaGuardia.

Broadway en Queens: el nuevo carril exclusivo que busca acelerar el acceso a LaGuardia

La Oficina del Alcalde de Nueva York, enconjunto con el Departamento de Transporte de la ciudad (NYC DOT, por sus siglas en inglés), anunciaron la iniciativa este miércoles. Los datos de estas entidades indican que la circulación por este corredor en el sector de Broadway presenta dificultades de movilidad para los usuarios del transporte público.

En la ciudad de Nueva York, los autobuses llegan a ir más lento que los peatones Pixabay

Las estadísticas del NYC DOT marcan que los autobuses de la línea Q70-SBS avanzan a una velocidad promedio de 2,7 millas por hora (poco más de cuatro km/h). Esta cifra es inferior al ritmo de desplazamiento de los peatones, el cual se sitúa en una media de 3 millas por hora (4,8 km/h).

El comisionado Mike Flynn, del NYC DOT, señaló que la saturación de vehículos en Broadway provoca que el recorrido a pie sea una opción más viable para los pasajeros en esta sección de Jackson Heights. La administración municipal prevé finalizar las obras antes del comienzo de los encuentros del Mundial en junio.

La obra, que se ubicará en el tramo comprendido entre la calle 69 y la avenida Roosevelt, consistirá en la reserva del centro de la calzada para el uso de los vehículos de transporte público, mientras se mantiene un carril para el resto de los coches.

Qué dijo Zohran Mamdani sobre el plan de transporte para el Mundial 2026 en NYC

Zohran Mamdani manifestó que la inversión en la infraestructura de las calles tiene como fin el mejorar el servicio para la población de Nueva York más allá de la duración de la competencia. “El Mundial puede ir y venir, pero las inversiones que hacemos en nuestras calles y transporte público deben servir a los ciudadanos durante las próximas décadas”, expresó el mandatario.

Asimismo, Mamdani señaló que el acceso a la ciudad debe cumplir con criterios de velocidad y confiabilidad durante todo el año, sin limitarse a los periodos de los eventos masivos.

Mamdani busca que las obras en Nueva York sean disfrutadas por los ciudadanos, más allá del Mundial 2026 X: @NYCMayor

Por su parte, el presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), Janno Lieber, sostuvo que la habilitación de estos espacios es una respuesta necesaria ante la previsión de la llegada de un millón de personas a la región por el torneo.

Cómo funcionará el acceso a LaGuardia con el servicio Q70-SBS en Queens

El servicio, conocido como LaGuardia Link, transporta a unos 9000 pasajeros por día. La ruta permite el transbordo de las personas hacia las líneas 7, E, F, M y R del sistema de metro, así como al ferrocarril de Long Island y a diversas líneas de autobús locales.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, Kevin O’Toole, indicó que la vía exclusiva en Broadway soluciona un punto de congestión en el trayecto hacia el aeropuerto y otorga previsibilidad a los traslados de los viajeros. La propuesta será presentada ante la junta de la comunidad en los próximos días para su discusión previa a la instalación.

Mundial 2026 en Nueva York: partidos en el MetLife Stadium y polémica por los costos de transporte

El Mundial 2026 tiene al New York/New Jersey Stadium como uno de los puntos más cruciales del evento. Este recinto, situado en East Rutherford, tiene una capacidad para 82.500 espectadores y funciona habitualmente como sede para los equipos de la NFL NY Giants y NY Jets.

La FIFA confirmó la agenda de encuentros en este sitio, la cual incluye partidos de la fase de grupos en las fechas del 13, 16, 22, 25 y 27 de junio, además de eliminatorias el 30 de junio y el 5 de julio. La gran final, que se llevará a cabo el domingo 19 de julio, también será en este escenario.

Nueva York y Nueva Jersey serán sede en conjunto del Mundial 2026

La organización del evento genera debate sobre los gastos para los asistentes. El costo de los tickets para el tren desde la ciudad hacia el estadio se mantiene en 98 dólares a pesar de una reducción de US$7 anunciada por la empresa de transporte NJ Transit.