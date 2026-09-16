Confirmado por Hochul: Nueva York anuncia un concurso para repartir US$80 millones a organizaciones artísticas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la disponibilidad de US$80 millones para organizaciones artísticas y culturales sin fines de lucro de todo el estado. Los fondos corresponden al Fondo de Proyectos de Capital del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York (Nysca, por sus siglas en inglés), que contempla tres categorías de subvenciones para distintos tipos de iniciativas.

Quiénes pueden solicitar las subvenciones para arte y cultura en Nueva York

El anuncio fue difundido el 15 de septiembre de 2026 mediante un comunicado oficial de la gobernación. La convocatoria está destinada a agrupaciones que busquen realizar mejoras en sus instalaciones, adquirir equipamiento o avanzar con proyectos de construcción y diseño.

Las organizaciones culturales de Nueva York podrán presentar proyectos para acceder a fondos estatales destinados a mejorar y ampliar sus instalaciones Freepik

Además, el programa contempla iniciativas vinculadas con accesibilidad, sostenibilidad ambiental, salud y seguridad, además de mejoras estructurales y de infraestructura. También puede respaldar proyectos destinados a ampliar el acceso del público a espacios y actividades culturales.

El aviso oficial aclara que las entidades interesadas deberán consultar las condiciones específicas de cada categoría antes de presentar la solicitud, ya que los requisitos de elegibilidad, los límites de financiamiento y el porcentaje que puede cubrir el programa varían según el tipo de proyecto.

Cuánto dinero entrega Nueva York: subvenciones de hasta US$10 millones

El Fondo de Proyectos de Capital del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York distribuye los recursos mediante tres líneas a tener en cuenta:

Mejoras de capital pequeñas y medianas : ofrecen entre US$50.000 y US$2 millones y pueden cubrir hasta el 50% del costo total. También existen subvenciones de US$10.000 a US$99.000 sin requisito de aporte propio para organizaciones con presupuestos operativos inferiores a US$2 millones.

: ofrecen entre y pueden cubrir hasta el 50% del costo total. También existen subvenciones de para organizaciones con presupuestos operativos inferiores a US$2 millones. Grandes mejoras de capital : contemplan entre US$2 millones y US$10 millones para proyectos cuyo costo total sea de al menos US$4 millones. La ayuda puede representar como máximo el 50% de la inversión.

: contemplan entre para proyectos cuyo costo total sea de al menos US$4 millones. La ayuda puede representar como máximo el 50% de la inversión. Diseño de proyectos de capital para las artes y la cultura: permiten solicitar entre US$50.000 y US$500 mil para avanzar en las primeras etapas de diseño de proyectos elegibles. El subsidio cubre hasta el 50% del costo de esa etapa. También hay ayudas de US$10.000 a US$99.000 sin aporte propio para organizaciones con presupuestos inferiores a US$2 millones.

El New York State Council on the Arts impulsa nuevos fondos para proyectos de infraestructura, accesibilidad y sostenibilidad en instituciones culturales New York State Council on the Arts

Fecha límite para solicitar los US$80 millones en subvenciones

Las organizaciones interesadas deberán completar sus solicitudes antes del 12 de enero de 2027 a las 17 hs. El portal de inscripción y las guías para presentar los proyectos ya están disponibles. El Consejo de las Artes del Estado de Nueva York también ofrecerá seminarios virtuales y encuentros individuales para orientar a los postulantes.

Se prevé que las subvenciones adjudicadas sean anunciadas a fines de la primavera de 2027. Desde 2018, el Fondo de Proyectos de Capital otorgó 739 subvenciones por más de US$382 millones en las diez regiones del estado.

El Consejo de las Artes del Estado de Nueva York también compartió en sus redes sociales un video con imágenes de algunos de los proyectos y espacios que recibieron este tipo de respaldo.

El New York State Council on the Arts compartió imágenes de proyectos artísticos

Por separado, el presupuesto del año fiscal 2027 incluye más de US$81 millones para el apoyo operativo general de organizaciones sin fines de lucro y artistas individuales.