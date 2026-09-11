Confirmado: Hochul y Mamdani lanzaron el programa gratuito de 2-K de Nueva York que ahorrará dinero a las familias

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, el alcalde de la ciudad Zohran Kwame Mamdani y el canciller de las Escuelas Públicas de Nueva York, Kamar Samuels, presentaron oficialmente el programa gratuito de 2-K, que comenzó a funcionar este 10 de septiembre con más de 2000 niños de dos años incorporándose a aulas de toda la ciudad.

2-K en Nueva York: cuánto invirtió Hochul para lanzar el programa

Según el comunicado de prensa difundido por la gobernación, la puesta en funcionamiento del programa fue posible gracias a una inversión inicial de US$73 millones realizada por el estado.

Hochul Y Mamdani Presentaron El Programa 2-K

Esa financiación permitió que más de 2000 niños de dos años comenzaran a recibir por primera vez cuidado gratuito, de jornada completa y de alta calidad en distintos puntos de la ciudad.

El proyecto tendrá además una expansión. La inversión estatal destinada al 2-K está prevista para alcanzar los US$425 millones en 2027, una cifra que permitirá incorporar miles de nuevos lugares y ampliar el alcance de la propuesta.

“Nunca dejaré de trabajar para hacer que Nueva York sea más asequible, y nuestra inversión histórica para poner en marcha el programa 2-K de la ciudad de Nueva York ayudará a las familias a ahorrar más de US$23.000 al año”, afirmó la gobernadora.

El anuncio forma parte de un plan de mayor alcance de Hochul para reforzar los servicios destinados a la primera infancia. De acuerdo con el comunicado de prensa de la gobernadora, su administración incrementó en US$1200 millones el apoyo destinado al cuidado y la educación temprana en la ciudad de Nueva York. Esos recursos también permitirán fortalecer la infraestructura existente para crear nuevas plazas de 3-K.

Mamdani: cuánto pueden ahorrar las familias con el 2-K gratuito

Durante la conferencia de prensa realizada el primer día de clases, Mamdani presentó el lanzamiento del 2-K como una medida que va más allá de la apertura de nuevas aulas. Para el alcalde, el acceso gratuito al cuidado infantil puede modificar de manera concreta las posibilidades económicas de los hogares, ya que libera a los padres de un gasto que puede alcanzar decenas de miles de dólares cada año.

Mamdani Habló Sobre La Importancia Del Programa 2-K

“Para las familias que comienzan el 2-K hoy, el cuidado infantil para todos es más que un eslogan. Significa decenas de miles de dólares que vuelven a sus bolsillos, la libertad de volver a trabajar y el alivio de poder quedarse en la ciudad que aman”, sostuvo el alcalde.

Mamdani señaló además que la primera etapa es apenas el comienzo de una expansión mucho mayor. Según explicó, la iniciativa prevé alcanzar unas 12.000 plazas en 2027, con la intención de avanzar posteriormente hacia la universalización del programa.

2-K en Nueva York: de 2000 plazas a la expansión prevista para 2027

La primera fase del programa alcanza a más de 2000 niños, pero la demanda registrada durante el proceso de inscripción fue considerablemente superior a la cantidad de plazas disponibles.

La puesta en marcha fue posible gracias a un desembolso de 73 millones de dólares impulsado por la gobernación Don Pollard

Durante la conferencia, una pregunta de la prensa apuntó precisamente a la lista de espera. Mamdani explicó que se seleccionaron inicialmente 2000 niños mediante una lotería en la que participaron unos 5700 solicitantes.

Sin embargo, el proceso continuó y las escuelas comenzaron a realizar ofertas a familias que permanecían en la lista de espera.

El alcalde señaló que en uno de los centros visitados durante la primera jornada ya existía una lista de espera de más de 100 niños de dos años. Según explicó, ese número comenzó a modificarse a medida que los centros ofrecieron nuevas plazas.

Mamdani sostuvo que la demanda registrada podría justificar una expansión mayor del programa más allá de las 12.000 plazas previstas para el próximo año y continuar con la evaluación sobre cómo convertirlo en una alternativa que responda a las necesidades de las familias de la ciudad.

El alcalde también vinculó el costo del cuidado infantil con la crisis de costo de vida de Nueva York. Según Mamdani, una familia debería ingresar alrededor de US$334 mil al año para que el costo del cuidado de un niño de dos años no supere el 7% de sus ingresos, el umbral federal utilizado para considerar ese gasto asequible.