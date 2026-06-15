Confirmado por Mamdani: cuándo es el desfile hacia City Hall para festejar el histórico título de los Knicks
La celebración comenzará cerca de Battery Park y avanzará por Broadway; el equipo de Nueva York recibirá las llaves de la ciudad
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Tras el triunfo de los New York Knicks sobre los San Antonio Spurs, que le dio al equipo su primer título de la NBA desde 1973, el alcalde Zohran Mamdani anunció un desfile por Manhattan para celebrar la conquista histórica. El evento será el jueves 18 de junio a las 10 a.m. (hora local), comenzará cerca de Battery Park, avanzará por Broadway y terminará con una ceremonia en City Hall, donde el plantel recibirá las llaves de la ciudad.
Cuándo será el desfile de los Knicks en Nueva York
Con el primer campeonato obtenido desde 1973, los fanáticos podrán participar del homenaje organizado por la ciudad para el jueves 18 de junio. La celebración marcará el primer ticker-tape parade en la historia de los Knicks, una tradición neoyorquina asociada a grandes conquistas deportivas y cívicas.
“Los neoyorquinos han animado a nuestro equipo desde salas de estar abarrotadas en el Bronx hasta fiestas para ver los partidos en Brooklyn, desde bares en Queens hasta Staten Island y Manhattan, e incluso en el Madison Square Garden. Ahora es el momento de que nuestra ciudad celebre junta”, manifestó el alcalde.
En una entrevista posterior, remarcó la simbiosis del plantel con los valores que caracterizan a la Gran Manzana. “El equipo, francamente, refleja la ciudad: la tenacidad, la determinación, el esfuerzo, la perseverancia”, expresó.
Cómo será el desfile organizado por Mamdani en Nueva York
Durante el acto oficial en City Hall, el Ayuntamiento les entregará a los miembros del equipo las llaves de la ciudad. Los fanáticos podrán participar para celebrar la hazaña junto a los jugadores.
De acuerdo con ABC News, el desfile está programado para empezar a las 10 hs. La celebración comenzará cerca de Battery Park y se dirigirá hacia el norte a lo largo de Broadway. Luego, atravesará el Cañón de los Héroes, antes de finalizar en City Hall.
Para seguir el desfile desde una buena ubicación, ABC7NY recomendó a los fanáticos ubicarse cerca de Bowling Green o en las intersecciones de Wall Street, puntos próximos al recorrido por Broadway.
Junto con el desfile y el acto oficial, el Ayuntamiento y los edificios municipales de toda la ciudad se iluminarán de azul y naranja el jueves 18 de junio.
Asimismo, las siguientes instalaciones también se iluminarán de azul y naranja durante la noche del jueves:
- Edificio Municipal David N. Dinkins de Manhattan: 1 Centre Street, Nueva York, NY 10007
- Ayuntamiento del distrito de Brooklyn: 209 Joralemon Street, Brooklyn, NY 11201
La Oficina de Prensa del Alcalde agregó que otros edificios de la ciudad también podrían verse iluminados con los tradicionales colores de la franquicia durante la ceremonia.
El histórico título de la NBA conseguido por los Knicks de Nueva York
Los New York Knicks se coronaron campeones de la NBA en la temporada 2025-26 al derrotar a los San Antonio Spurs en una serie de cinco partidos.
De la mano de Jalen Brunson, el base y principal figura a lo largo del campeonato y las finales, el plantel logró consolidar su triunfo. En la primera ronda, contra los Atlanta Hawks, tuvieron un inicio accidentado, pero lograron remontarla para imponerse 4 a 2.
Para la segunda etapa, el plantel consiguió un triunfo por 4 a 0 sobre 76ers de Filadelfia. El último partido fue “la actuación ofensiva más eficiente de los últimos 30 años“, según describió la NBA en un artículo.
La final de la Conferencia Este, contra los Cavaliers, fue una réplica de ese rendimiento, y Brunson volvió a ser figura, por lo que obtuvo el premio MVP (mejor jugador) de la serie. Con su desempeño, logró 25,5 puntos y 7,8 asistencias de promedio en total.
En el partido definitorio del viernes, el conjunto neoyorquino consiguió imponerse finalmente para cerrar un 4 a 1 definitivo y llevarse el campeonato a la Gran Manzana.
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