Confirmado por Mamdani: en qué consiste el programa de seguros para viviendas asequibles que impulsa en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció avances en el diseño de un nuevo programa de seguros respaldado por la ciudad, mediante una solicitud de expresiones de interés (RFEI, por sus siglas en inglés) para seleccionar propuestas que ayuden a estructurar y operar la iniciativa. El plan apunta a reducir los costos que enfrentan los propietarios de edificios con viviendas asequibles y renta estabilizada, contener el aumento de las primas y preservar la asequibilidad para miles de familias.

Seguro para viviendas asequibles en Nueva York: cómo funcionará el plan de Mamdani

A través de un mensaje en redes sociales, Mamdani aseguró que el plan surge en medio de la crisis habitacional que atraviesa la ciudad. “Estamos creando el primer programa respaldado por la Ciudad para reducir los costos de seguros para viviendas asequibles y estabilizadas por alquiler”, escribió el alcalde en X.

El mensaje de Mamdani sobre la crisis de vivienda en Nueva York X @NYCMayor

Según explicó, el objetivo es que los proveedores de vivienda puedan destinar más recursos a mejoras y mantenimiento de los inmuebles sin trasladar esos costos a los residentes. “Los proveedores de vivienda recibirán el apoyo que necesitan para mejorar las condiciones de vivienda mientras mantienen la asequibilidad”, agregó.

La administración municipal abrió una convocatoria para diseñar, estructurar y operar la iniciativa, que contará con una inversión pública de US$100 millones durante los próximos tres años. El esquema ofrecerá cobertura de propiedad y responsabilidad civil para edificios con renta regulada y complejos de vivienda asequible, dos sectores especialmente afectados por el fuerte incremento de los seguros en los últimos años.

Mamdani aseguró que el plan surge en medio de la crisis habitacional que atraviesa la ciudad Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial

A cuántas unidades llegará el programa de seguros para renta estabilizada

De acuerdo con la Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York (Nycedc, por sus siglas en inglés) la meta es reducir el costo de las pólizas al menos un 20%. Las autoridades prevén que el sistema comience a operar en 2027 y beneficie inicialmente a unos 20.000 apartamentos.

La ciudad espera ampliar gradualmente el alcance de la cobertura hasta llegar a aproximadamente 100 mil viviendas para 2030, una expansión que busca fortalecer la estabilidad financiera de edificios que enfrentan crecientes costos operativos.

Por qué Nueva York interviene ante el aumento de primas en edificios regulados

El gobierno de Mamdani sostiene que el encarecimiento de los seguros se convirtió en uno de los principales desafíos para preservar las viviendas asequibles en Nueva York. Datos citados por The City Reporter muestran que los costos de cobertura para edificios con renta regulada casi se duplicaron durante los últimos cinco años. En los inmuebles financiados por programas municipales, las primas anuales pasaron de aproximadamente US$600 por apartamento en 2018 a cerca de US$1800 en 2025.

La Junta de Regulación de Alquileres también reportó que los gastos de seguros crecieron un 10,5% entre 2025 y 2026, uno de los mayores aumentos registrados entre los costos operativos de los propietarios.

“El vertiginoso aumento de los costos de los seguros está mermando los recursos destinados a la vivienda asequible de la que dependen los neoyorquinos”, señaló Mamdani en un comunicado difundido por The City Reporter.

Los costos de cobertura para edificios con renta regulada casi se duplicaron durante los últimos cinco años en Nueva York Imagen de Jo Wiggijo en Pixabay

Qué edificios podrán acceder a la cobertura respaldada por la ciudad

La iniciativa estará disponible para aproximadamente 365.000 apartamentos asequibles financiados por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés) y la Corporación de Desarrollo de Vivienda (HDC, por sus siglas en inglés).

También podrán incorporarse cerca de 500.000 apartamentos con renta estabilizada que actualmente no reciben subsidios públicos. La administración municipal considera que una reducción en las primas permitirá destinar más recursos a reparaciones, mantenimiento y mejoras edilicias, además de disminuir la necesidad de asistencia pública adicional para sostener la oferta de vivienda asequible en la ciudad.