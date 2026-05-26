Mamdani lanza el plan de vivienda más ambicioso de Nueva York: a quiénes beneficia y cómo aplicar

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó el programa “Bloque por bloque: el plan de vivienda para una nueva era”. Afirmó que se trata del proyecto más ambicioso creado para aliviar la crisis habitacional en la ciudad.

Bloque por bloque: el plan de vivienda que anunció Mamdani en Nueva York

A través de un comunicado, la oficina del alcalde de Nueva York anunció que el nuevo programa de vivienda abarca toda una gama de políticas que van desde la construcción de hogares asequibles hasta la protección de inquilinos.

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El alcalde Mamdani dijo al respecto: “Este plan aborda la crisis de vivienda con la urgencia que exige. Estamos estableciendo los objetivos de construcción y preservación más ambiciosos de la historia moderna de la ciudad”.

Según sus palabras, la importancia de lanzar esta iniciativa ahora es que actualmente los trabajadores se van de la Gran Manzana por la crisis habitacional, por lo que es necesario proteger a inquilinos y propietarios, e invertir en vivienda pública.

En qué consiste el plan de vivienda de Mamdani

En términos generales, el programa Bloque por Bloque anunciado por el alcalde Mamdani tendrá los siguientes objetivos para los próximos diez años:

Construcción de 200.000 viviendas asequibles nuevas.

nuevas. Preservación de 200.000 viviendas asequibles .

. Inversión de 22.000 millones de dólares en vivienda durante los próximos cinco años.

durante los próximos cinco años. Se impulsará la construcción de viviendas en los cinco distritos.

en los cinco distritos. Creación de nuevas herramientas de financiamiento para construir y preservar viviendas de bajo costo.

para construir y preservar viviendas de bajo costo. Se duplicará el tamaño del programa Puertas Abiertas (Open Door) para ampliar las oportunidades de acceso a hogares asequibles.

En Nueva York se construirán miles de viviendas asequibles, según el anuncio de Mamdani Pexels

A quiénes está dirigido el plan de vivienda en Nueva York

Según el comunicado de la administración Mamdani, el programa de vivienda contará con elementos para beneficiar a distintos perfiles, por ejemplo: un inquilino que busca reparaciones, una familia que requiere un nuevo apartamento o un aspirante a propietario.

Por ello, además de ampliar los programas existentes, se planea lanzar uno nuevo llamado Nuestro Hogar, a través del cual se generarán cooperativas de vivienda con precios permanentemente asequibles para los neoyorquinos de clase trabajadora.

Zohran Mamdani busca combatir la crisis de vivienda con su programa en Nueva York Archivo

También se facilitará que los inquilinos programen inspecciones por parte del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda. Otro objetivo será ayudar a los neoyorquinos que viven en albergues a acceder a viviendas permanentes.

Además, se ampliarán las oportunidades para que los propietarios de inmuebles legalicen de forma segura las unidades que tienen en sótanos. Sin embargo, los proyectos todavía no se pusieron en marcha, por lo que aún no se anunciaron los requisitos y períodos de inscripción que estarán vigentes.

El programa de vivienda en Nueva York beneficiará a trabajadores de la construcción

Además de mejorar el acceso a viviendas de bajo costo, el alcalde Mamdani aseguró que su plan también beneficiará a los trabajadores de la ciudad.

A través de la Ley de Justicia en la Construcción se buscará establecer un salario mínimo de US$40 por hora y un estándar de beneficios para los trabajadores de la construcción en proyectos que sean financiados por la ciudad.