Buenas noticias para inquilinos en Nueva York: la propuesta de Zohran Mamdani que traería un alivio

El gobierno de Zohran Mamdani comunicó que avanzará con las audiencias por estafas en el alquiler. Concretamente, el alcalde de Nueva York estableció las fechas para las primeras “rental ripoffs”, es decir, audiencias públicas contra abusos y estafas en el alquiler. Se realizará una en cada distrito y permitirá a los inquilinos informar a los autoridades sobre malas condiciones, tarifas ocultas y otras malas prácticas de los propietarios.

Mamdani anunció fecha y hora de las primeras audiencias por estafas en el alquiler

La comunicación fue realizada a través de una publicación en el sitio web oficial del gobierno de la Gran Manzana. “Se trata de una serie de cinco audiencias públicas, una en cada distrito, donde se invitará a los neoyorquinos a compartir sus experiencias de alquiler en la ciudad“, indicó la administración Mamdani.

Cuándo se realizan las primeras audiencias por las estafas de alquileres en Nueva York X/@NYCMayor

En principio estas no serán las únicas audiencias, sino que se trata de la primera tanda para que los inquilinos de toda la ciudad de Nueva York puedan informar sobre las condiciones de su vivienda.

Concretamente, estas serán las fechas, ubicaciones y horarios de cada una:

Jueves 26 de febrero de 17:30 a 20:30 hs, Downtown Brooklyn

de hs, Jueves 5 de marzo de 17:30 a 20:30 hs, Long Island City, Queens

de hs, Miércoles 11 de marzo de 17:30 a 20:30 hs, Fordham , en el Bronx

de hs, , en el Sábado 28 de marzo de 11 a 17 hs, East Harlem, Manhattan

de hs, Martes 7 de abril de 17:30 a 20:30 hs, North Shore, Staten Island

“No se puede luchar por los inquilinos sin escucharlos primero. Es por eso que estamos lanzando audiencias sobre estafas en el alquiler en los cinco distritos, reuniendo a los inquilinos para que hablen directamente sobre lo que enfrentan”, sostuvo el alcalde, según reprodujo el comunicado.

Mamdani detalla requisitos para acceder al congelamiento del alquiler en NYC

Cómo anotarse para participar en la rental ripoffs de Nueva York

Según indicó el gobierno de la Gran Manzana, los inquilinos que quieran participar presencialmente de una audiencia pueden hacerlo en el sitio web nyc.gov/RentalRipoff.

Quienes concurran a las audiencias podrán dejar un testimonio grabado allí o anotarse para agendar una conversación con un funcionario municipal de Nueva York en el que plateen las condiciones que viven en su vivienda.

En caso de que el residente no pueda participar presencialmente de la iniciativa de Mamdani, también se puede enviar un correo electrónico a la dirección RentalRipoff@cityhall.nyc.gov.

Mamdani le puso fecha a las primeras rental ripoffs de Nueva York Captura YouTube/NYC Mayor

Qué se puede informar en las rental ripoffs de Nueva York y cuáles serán las medidas de Mamdani

La iniciativa está documentada en la orden ejecutiva N°8 del gobierno del alcalde. Allí, se establecen las condiciones de las audiencias:

Se tienen que realizar durante los primeros 100 días de la gestión Mamdani .

. En este espacio se pueden informar falta de mantenimiento, cobros excesivos por servicios y otras tácticas engañosas, aunque no hay una lista de temas prefijados.

y otras tácticas engañosas, aunque no hay una lista de temas prefijados. Dentro del comunicado, Mamdani también mencionó “ desde tarifas ocultas hasta azulejos rotos y propietarios que no responden ” como posibles focos de las rental ripoffs.

” como posibles focos de las rental ripoffs. El objetivo de estas audiencias es recabar información para luego accionar y corregir las violaciones a los códigos de vivienda.

En los 90 días posteriores a la última audiencia, las autoridades de Nueva York deberán completar la elaboración de un informe en donde se destaquen las principales problemáticas reportadas. A partir de esos datos, se tomarán medidas.