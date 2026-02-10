Buenas noticias para inquilinos en Nueva York: la propuesta de Zohran Mamdani que traería un alivio
El alcalde de la Gran Manzana realizó la primera convocatoria a una medida que favorece a los residentes que alquilan
- 3 minutos de lectura'
El gobierno de Zohran Mamdani comunicó que avanzará con las audiencias por estafas en el alquiler. Concretamente, el alcalde de Nueva York estableció las fechas para las primeras “rental ripoffs”, es decir, audiencias públicas contra abusos y estafas en el alquiler. Se realizará una en cada distrito y permitirá a los inquilinos informar a los autoridades sobre malas condiciones, tarifas ocultas y otras malas prácticas de los propietarios.
Mamdani anunció fecha y hora de las primeras audiencias por estafas en el alquiler
La comunicación fue realizada a través de una publicación en el sitio web oficial del gobierno de la Gran Manzana. “Se trata de una serie de cinco audiencias públicas, una en cada distrito, donde se invitará a los neoyorquinos a compartir sus experiencias de alquiler en la ciudad“, indicó la administración Mamdani.
En principio estas no serán las únicas audiencias, sino que se trata de la primera tanda para que los inquilinos de toda la ciudad de Nueva York puedan informar sobre las condiciones de su vivienda.
Concretamente, estas serán las fechas, ubicaciones y horarios de cada una:
- Jueves 26 de febrero de 17:30 a 20:30 hs, Downtown Brooklyn
- Jueves 5 de marzo de 17:30 a 20:30 hs, Long Island City, Queens
- Miércoles 11 de marzo de 17:30 a 20:30 hs, Fordham, en el Bronx
- Sábado 28 de marzo de 11 a 17 hs, East Harlem, Manhattan
- Martes 7 de abril de 17:30 a 20:30 hs, North Shore, Staten Island
“No se puede luchar por los inquilinos sin escucharlos primero. Es por eso que estamos lanzando audiencias sobre estafas en el alquiler en los cinco distritos, reuniendo a los inquilinos para que hablen directamente sobre lo que enfrentan”, sostuvo el alcalde, según reprodujo el comunicado.
Cómo anotarse para participar en la rental ripoffs de Nueva York
Según indicó el gobierno de la Gran Manzana, los inquilinos que quieran participar presencialmente de una audiencia pueden hacerlo en el sitio web nyc.gov/RentalRipoff.
Quienes concurran a las audiencias podrán dejar un testimonio grabado allí o anotarse para agendar una conversación con un funcionario municipal de Nueva York en el que plateen las condiciones que viven en su vivienda.
En caso de que el residente no pueda participar presencialmente de la iniciativa de Mamdani, también se puede enviar un correo electrónico a la dirección RentalRipoff@cityhall.nyc.gov.
Qué se puede informar en las rental ripoffs de Nueva York y cuáles serán las medidas de Mamdani
La iniciativa está documentada en la orden ejecutiva N°8 del gobierno del alcalde. Allí, se establecen las condiciones de las audiencias:
- Se tienen que realizar durante los primeros 100 días de la gestión Mamdani.
- En este espacio se pueden informar falta de mantenimiento, cobros excesivos por servicios y otras tácticas engañosas, aunque no hay una lista de temas prefijados.
- Dentro del comunicado, Mamdani también mencionó “desde tarifas ocultas hasta azulejos rotos y propietarios que no responden” como posibles focos de las rental ripoffs.
- El objetivo de estas audiencias es recabar información para luego accionar y corregir las violaciones a los códigos de vivienda.
En los 90 días posteriores a la última audiencia, las autoridades de Nueva York deberán completar la elaboración de un informe en donde se destaquen las principales problemáticas reportadas. A partir de esos datos, se tomarán medidas.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Caso Epstein: en detalle, los registros que involucran a políticos, magnates y miembros de la realeza
- 2
La Martina, una marca nacida a caballo entre la Argentina y el mundo
- 3
Condenaron a prisión perpetua al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
- 4
Cinco famosos que creen que divorciarse fue un error; “Nunca volví a encontrar esa paz”