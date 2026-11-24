A partir del 1° de enero de 2027, el salario mínimo en Nueva York oscilará entre los US$16 y US$17 por hora. El valor cambia en función de la ubicación geográfica y Kathy Hochul, gobernadora del estado, presentó un proyecto de ley que propone aumentarlo mediante ajustes vinculados a la inflación.

De cuánto será el salario mínimo en Nueva York para 2027

Según el sitio web oficial del estado del Empire State, a partir del 1° de enero de 2027, el salario mínimo será de US$16 por hora en la mayor parte del estado. En cambio, en la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester, ascenderá a US$17.

A partir del 1° de enero de 2027, el salario mínimo será de US$16 por hora en la mayor parte de Nueva York Peter K. Afriyie - AP

En el caso de los cuidadores a domicilio, se incrementa su remuneración a US$19 por hora en el estado. Estos aumentos se ajustarán a la inflación, pero tendrán un límite máximo de US$3 por encima del pago mínimo estándar.

Por qué se congela el aumento estándar en enero de 2027

La ley laboral de Nueva York establece que los incrementos anuales a partir de 2027 deben calcularse de acuerdo al promedio móvil de tres años del Índice de Precios al Consumidor (CPI-W) de la Región Noreste.

Sin embargo, se incluyeron tres cláusulas de salvaguarda para congelar el ajuste si ocurren estas disrupciones económicas:

Inflación negativa

Tasa de desempleo del estado

Empleo total no agrícola desestacionalizado

En ese contexto, para 2027 se activó el tercer indicador debido a que el empleo privado en sectores como educación, hospitalidad y comercio disminuyó un 0.07% mensual entre enero y julio de este año por factores como políticas arancelarias, restricciones de visas y control migratorio, según explica Hochul en un memorando.

“Las cláusulas de salida fueron diseñadas para proteger a las empresas de tener que aumentar los salarios en caso de crisis económicas significativas. Sin embargo, uno de estos mecanismos (el que se basa en el número absoluto de empleos en el estado) ha resultado ser sensible y no refleja los cambios en el mercado laboral general de Nueva York”, señala el escrito.

El proyecto de ley de Hochul para incrementar el sueldo mínimo

Para evitar la suspensión del incremento, la gobernadora de Nueva York presentó la propuesta de ley Governor’s Program Bill #44, que busca ajustar la metodología de salvaguarda al solicitar que la mediana de las tasas de cambio de empleo a 12, seis y tres meses sea menor al -0.25% para pausar el salario mínimo.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, propone ajustar la metodología de las tres cláusulas de salvaguarda para evitar así la suspensión del incremento del salario mínimo por inflación Frank Franklin II - AP

En caso de que la Legislatura estatal apruebe la modificación legal, entrarían en vigor tarifas ajustadas por inflación a partir del 1° de marzo de 2027. Así quedaría el salario mínimo: