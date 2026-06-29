Presentan un proyecto para elevar el salario mínimo federal a US$25 por hora: a qué trabajadores alcanzaría

Un senador demócrata presentó un proyecto de ley para incrementar gradualmente el salario mínimo federal en Estados Unidos hasta US$25 por hora, tras 17 años sin actualizaciones. La medida busca responder a la crisis de asequibilidad y recuperar el apoyo de votantes de la clase trabajadora.

Cómo es el proyecto que busca elevar el salario mínimo federal a US$25 por hora

El senador demócrata Chris Murphy (Connecticut) presentó el jueves 25 de junio de 2026 un proyecto de ley titulado “Living Wage for All Act” (Ley de Salario Vital para Todos). La medida apunta a elevar el salario mínimo federal a US$25 la hora, mediante un sistema de incrementos graduales. Actualmente, el monto fijado es de US$7,25, y no se actualiza desde el año 2009.

El proyecto de ley busca elevar el salario mínimo federal a US$25 por hora mediante un sistema de incrementos graduales Magnific

Bajo los términos de la propuesta, el sueldo base aumentaría de la siguiente manera:

Primer año: subiría de los actuales US$7,25 a US$12 por hora.

subiría de los actuales US$7,25 a US$12 por hora. Grandes corporaciones: tendrían un plazo de seis años para alcanzar los US$25.

tendrían un plazo de para alcanzar los US$25. Pequeños negocios: dispondrían de un periodo de 13 años para llegar a la meta.

El texto legislativo define como grandes empresas a las compañías cuyos ingresos brutos son de al menos US$1000 millones o aquellas que tienen más de 500 empleados.

“Los demócratas deben ofrecer soluciones que estén a la altura de los problemas que enfrenta la gente”, expresó Murphy, citado por The Washington Post.

La cifra de US$25 surge de cálculos realizados por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Los investigadores analizaron un salario digno al considerar gastos como alimentación, cuidado infantil, atención médica, vivienda y transporte.

Según los impulsores del proyecto, casi la mitad de la fuerza laboral estadounidense gana menos de US$25 por hora.

Living Wage for All: objetivo del proyecto de ley y a qué trabajadores afectaría

El objetivo final es que el salario mínimo signifique dos tercios del salario por hora medio nacional. Una vez alcanzada esta proporción, el monto se ajustará automáticamente cada año para mantener ese nivel.

Asimismo, la ley busca eliminar las categorías de empleados que cobran sumas inferiores a la mínima, las cuales actualmente se aplican a:

Trabajadores que reciben propinas : se eliminaría gradualmente el “crédito por propinas”. Los empleadores deberán pagar la remuneración mínima completa además de las propinas que reciban los trabajadores, quienes conservan el derecho a retenerlas.

: se eliminaría gradualmente el “crédito por propinas”. Los empleadores deberán pagar la remuneración mínima completa además de las propinas que reciban los trabajadores, quienes conservan el derecho a retenerlas. Trabajadores jóvenes (menores de 20 años): se incrementaría el monto inicial para estos trabajadores hasta que iguale la cantidad mínima general.

se incrementaría el monto inicial para estos trabajadores hasta que iguale la cantidad mínima general. Personas con discapacidades: se prohibiría la emisión de nuevos certificados especiales que permitían pagar sumas inferiores y se eliminarían los actuales gradualmente.

Actualmente, casi la mitad de la fuerza laboral de EE.UU. gana menos de US$25 por hora Freepik

La propuesta atraviesa la etapa inicial del proceso legislativo. Según The Washington Post, es poco probable que el proyecto prospere en el Congreso, debido a que los republicanos controlan ambas cámaras.

Los estados de EE.UU. con los salarios mínimos más altos y actualizaciones de 2026

De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 34 estados, territorios y distritos tienen actualmente salarios mínimos superiores al piso federal de US$7,25 por hora. Sin embargo, otras jurisdicciones siguen atadas al mínimo, lo que mantiene fuertes diferencias salariales según el lugar de residencia del trabajador.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), las jurisdicciones cuyos sueldos base son los más elevados del país corresponden a las siguientes:

Washington: US$17,13/h

US$17,13/h Connecticut: US$16,94/h

US$16,94/h California: US$16,90/h

US$16,90/h Nueva York: hasta US$17/h en NYC, Long Island y Westchester

hasta US$17/h en NYC, Long Island y Westchester Hawái: US$16,00/h

Si se incluyen jurisdicciones no estatales, la suma más alta es la de Washington D. C. con US$17,95/h.

Por otro lado, este año se realizaron diversas actualizaciones por inflación y calendario el 1° de enero. Los siguientes estados experimentaron incrementos del salario mínimo en 2026, según el Proyecto Nacional de Derecho Laboral: