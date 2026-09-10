“Living Wage for All Act”: la ley HR 8555 que busca elevar el salario mínimo a US$25 en Estados Unidos

El senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy presentó un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo federal hasta US$25 la hora, monto que no se actualiza desde 2009. La medida, denominada “Living Wage for All Act”, tiene como versión en la Cámara de Representantes el proyecto HR 8555 y establece plazos distintos, según el tamaño del empleador.

Cómo funcionaría el aumento escalonado a US$25

Las grandes corporaciones —definidas como empresas con ingresos brutos de US$1000 millones o más , o con 500 empleados o más— deberán llegar a los US$25 por hora en 2031 , según el texto de la HR 8555.

—definidas como empresas con , o con 500 empleados o más— , según el texto de la HR 8555. Los empleadores más pequeños tendrán hasta 2038 para alcanzar ese mismo piso salarial.

El primer tramo, común a todos los empleadores, elevaría el mínimo de US$7,25 a US$12 por hora a partir de enero de 2026.

Una vez alcanzados los US$25, el salario mínimo se ajustará cada año de forma automática para mantenerse en dos tercios del salario medio por hora a nivel nacional, según el mismo texto legislativo.

Fin a las categorías de salarios reducidos

El proyecto elimina de forma gradual el “crédito por propinas”. Desde este punto, los empleadores deberán pagar el salario mínimo completo además de las propinas, que los trabajadores conservan por derecho.

Los trabajadores menores de 20 años verán incrementado su salario inicial hasta igualar el mínimo general vigente Freepik

Los trabajadores jóvenes (menores de 20 años) verán incrementado su salario inicial hasta igualar el mínimo general vigente.

(menores de 20 años) verán incrementado su salario inicial Se prohíbe la emisión de nuevos certificados especiales que permiten pagar sumas inferiores a personas con discapacidad, y los certificados existentes se eliminarán de forma progresiva.

El respaldo de organizaciones latinas

Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, expresó en el comunicado de la oficina del senador Murphy que “demasiados trabajadores y familias trabajadoras latinas saben que un empleo de tiempo completo no alcanza para cubrir el aumento de los costos cotidianos”, y agregó que elevar el salario mínimo a US$25 por hora aseguraría que millones de trabajadores “puedan ganar lo suficiente para sostener a sus familias”.

La congresista Delia Ramírez es la principal impulsora del proyecto en la Cámara Instagram/@deliaramirezil

Según el mismo comunicado, la representante Delia Ramírez — principal impulsora del proyecto en la Cámara — recordó que creció viendo a sus padres inmigrantes trabajar múltiples empleos de salario mínimo “solo para sobrevivir” .

— recordó que creció viendo a sus padres inmigrantes trabajar múltiples empleos de salario mínimo . De acuerdo con la oficina de Murphy, el 45% de los trabajadores estadounidenses gana menos de US$25 por hora.

El escenario actual del proyecto de ley en el Congreso

La propuesta se encuentra en etapa inicial del proceso legislativo

del proceso legislativo Según The Washington Post, es poco probable que el proyecto avance, debido a que los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso .

que el proyecto avance, debido a que los republicanos . El HR 8555 fue derivado al Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, de acuerdo con el estado del trámite.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.