Dónde queda la Mansión Gracie, la residencia de Zohran Mamdani en Nueva York que fue atacada el sábado

Una tensa calma envuelve este lunes a la Mansión Gracie tras el grave incidente que tuvo lugar el pasado sábado 7 de marzo. La residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji, fue blanco de un ataque perpetrado por dos hombres detenidos al arrojar artefactos explosivos improvisados. Afortunadamente, tal como confirmó la comisionado de policía Jessica Tirsch, la pareja no se encontraba en la residencia al momento del ataque.

Dónde queda la residencia atacada donde vive Zohran Mamdani en nueva York

La Mansión Gracie se encuentra ubicada en el East End Avenue y East 88th Street, en el Carl Schurz Park del vecindario de Yorkville, en el Upper East Side de Manhattan. Esta casa histórica de estilo federal está situada junto al East River.

La emblemática casona a la que Mamdani se mudó a inicios de 2026 tras dejar su departamento en Astoria, fue construida originalmente en 1799, como una casa de campo federal de madera para el comerciante Archibald Gracie. La propiedad es uno de los edificios más antiguos de Manhattan y ostenta una rica historia, que abarca desde un restaurante y un baño público hasta su designación como residencia oficial en 1942, gracias a la gestión de Robert Moses durante la Segunda Guerra Mundial.

Construida en 1799 como casa de campo del comerciante Archibald Gracie, esta mansión federal de madera es hoy uno de los edificios más antiguos de Manhattan y la residencia oficial de los alcaldes de Nueva York desde 1942 facebook.com/graciemansionconservancy/

La estructura, que hoy combina 223 años de legado con funciones modernas, ha sido objeto de diversas remodelaciones. En 1966, se sumó el ala Susan E. Wagner, mientras que, entre 1981 y 1984, la Gracie Mansion Conservancy impulsó una restauración que permitió integrar mobiliario y arte de museos locales.

La intervención de 1981-1984 dirigida por la Gracie Mansion Conservancy recuperó el estilo federal original mientras integraba obras de arte y mobiliario histórico prestados por instituciones culturales neoyorquinas facebook.com/graciemansionconservancy/

Posteriormente, el alcalde Michael Bloomberg modernizó el interior de la residencia y mejoró la accesibilidad, bajo la premisa de mantenerla como una “Casa del Pueblo”.

Actualmente, el inmueble dispone de cinco dormitorios en su planta superior, un comedor principal, salón de baile y jardines con vistas privilegiadas.

Mamdani decidió mudarse a la Mansión Gracie “por seguridad”

Para Mamdani, el traslado fue una medida necesaria para garantizar la seguridad de su familia, al contar el predio con cámaras, cercas y detectores de metales.

“Mi esposa Rama y yo decidimos mudarnos a la Mansión Gracie en enero”, informó Mamdani en diciembre de 2026, un mes después de haberle ganado las elecciones a Andrew Cuomo. “Echaremos mucho de menos nuestra casa en Astoria: preparar recetas juntos en la cocina, compartir un tranquilo viaje en ascensor con nuestros vecinos por las noches, escuchar la música y las risas vibrar a través de las paredes del departamento”, agregó.

Mansión Gracie, residencia oficial del alcalde de la ciudad, en el Upper East Side de Manhattan, 29 de octubre de 2025. La residencia, con cinco habitaciones, un salón de baile y un chef a tiempo completo, es totalmente diferente del apartamento con renta estabilizada de $2,300 al mes que el alcalde electo Zohran Mamdani y su esposa tienen en Astoria, un barrio de Queens. VINCENT ALBAN - NYTNS

El demócrata y socialista compartió que la elección de dejar su vivienda en Queens no fue sencilla. Según expresó, su vínculo con el barrio se construyó en medio de situaciones complejas para la ciudad, como la pandemia y el incremento del costo habitacional.

Qué pasó en la Gracie Mansion: investigan conexión con el ISIS

El pasado sábado 7 de marzo fue atacada en medio de una manifestación bajo el lema “Detengan la toma islámica de la ciudad de Nueva York”, convocada por el influencer de derecha Jake Lang. Dos hombres de Pensilvania fueron detenidos, acusados de arrojar explosivos caseros contra la residencia.

Los sospechosos fueron identificados como Emir Balat e Ibrahim Kayumi, de 18 y 19 años. Según informó la comisionada de la policía neoyorquina (NYPD), Jessica Tisch, ambos fueron detenidos al arrojar artefactos explosivos improvisados en las inmediaciones de East End Avenue y la calle 88. El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI lidera la investigación, la cual también analiza un tercer dispositivo hallado en un vehículo Honda con patente de Nueva York.

Agentes del escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Nueva York cerca de la Mansión Gracie, residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani VINCENT ALBAN - NYTNS

El suceso ocurrió en un contexto de alta hostilidad, cuando dos grupos de manifestantes antagónicos se concentraron frente al predio: uno convocado por Lang y otro que le hizo frente bajo el lema de “expulsar a los nazis de la ciudad”.

El propio Mamdani condenó el atentado a través de su cuenta de X: “La violencia en una protesta nunca es aceptable. Intentar usar un artefacto explosivo y herir a otros no solo es criminal, sino condenable y la antítesis de quienes somos”.

