Dos sistemas de tormentas amenazan con complicar los desplazamientos por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, con lluvia en zonas de las costas y nieve posible en regiones interiores o de montaña. El feriado cae el jueves 26 de noviembre de 2026 y los pronósticos todavía pueden cambiar.

El panorama de las nevadas para la semana de Thanksgiving 2026

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional describe riesgos a ambos lados del país. En el noreste, el viento y la lluvia figuran entre las preocupaciones para los viajes y las actividades al aire libre; en la costa del Pacífico, la lluvia y la nieve de montaña pueden afectar rutas y conexiones.

El mapa de Old Farmer’s Almanac para Thanksgiving 2026 prevé nieve en el Alto Medio Oeste y lluvia o nieve en la región de los Grandes Lagos

En Nueva York, los vientos podrían afectar los globos del centésimo desfile de Acción de Gracias de Macy’s, informó CNN.

La posibilidad no equivale a una decisión de suspenderlos: el pronóstico y las condiciones locales deben revisarse cerca del evento.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una tormenta de feriado con precipitaciones intensas en el noreste interior. En el oeste, el organismo señaló el avance de sistemas húmedos hacia el noroeste del Pacífico y el norte de California.

La oficina de Reno preveía el lunes vientos y nieve ligera en Sierra Nevada, pero condiciones secas y templadas en su zona para el propio jueves.

La agencia de noticias Associated Press informó que se esperaba lluvia en el noroeste del Pacífico y su avance hacia el norte y centro de California para el miércoles, con nieve posible en elevaciones altas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se proyectan acumulaciones de uno a cuatro pulgadas de lluvias en las Carolinas AP Photo/Ellen Schmidt

El reporte también situó nieve el lunes en partes de las Montañas Rocosas, el norte de Michigan, el oeste del estado de Nueva York y el noroeste de Pensilvania.

Para las familias que viajan dentro de Estados Unidos durante Thanksgiving, la diferencia entre pronóstico y observación es importante: una alerta regional no significa que todas las ciudades experimenten el mismo fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza sus previsiones y advertencias locales, por lo que conviene revisar la ruta y el aeropuerto de salida antes del viaje.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.