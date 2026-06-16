Dominicanos, mexicanos y ecuatorianos: el mapa que revela cómo se distribuyen los migrantes latinos en Nueva York

Un informe publicado por la administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reveló que más de un tercio de los neoyorquinos nacieron en el extranjero. El estudio “The Newest New Yorkers” presentó datos sobre la composición demográfica de la metrópolis del noreste de Estados Unidos.

Los barrios de Nueva York con más residentes nacidos en el extranjero

El estudio municipal reveló que la ciudad neoyorquina registra 3,1 millones de personas nacidas en el extranjero. En ese marco, Flushing-Murray Hill, en Queens, se mantuvo como el barrio de mayor población inmigrante con respecto a la última actualización de 2013, con 95.730.

El mapa que muestra la densidad demográfica de migrantes en cada uno de los barrios de Nueva York NYC gov

Entre los barrios con mayor población inmigrante se destacan East Flatbush (74.617) y Gravesend (68.610) en Brooklyn; Elmhurst (66.452), Corona (64.776) y Washington Heights (66.273) completan el listado.

A su vez, en cuanto a los migrantes de origen específicamente latino, República Dominicana tomó un gran dominio en varios barrios. Por ejemplo, el informe muestra los siguientes datos:

Washington Heights (Manhattan): predominancia de dominicanos, junto con poblaciones de otros países latinoamericanos como Ecuador, México, Cuba y Perú.

predominancia de dominicanos, junto con poblaciones de otros países latinoamericanos como Ecuador, México, Cuba y Perú. Hamilton Heights-Sugar Hill: reporta 10.600 dominicanos, poco más de la mitad de la población inmigrante del barrio.

reporta 10.600 dominicanos, poco más de la mitad de la población inmigrante del barrio. Bronx: los dominicanos representan el 38,8% de la población extranjera total del distrito.

República Dominicana y China lideran el origen de la población inmigrante en NYC

China se sumó a República Dominicana en el primer lugar como país de origen más numeroso de la población inmigrante de la ciudad. Jamaica y México ocupan el tercer y cuarto lugar, mientras que Ecuador y Colombia también figuran entre los principales países de origen.

Casi la mitad de los residentes habla un idioma distinto del inglés en el hogar. En total, el 32% de los residentes nacidos en el extranjero procede de América Latina. A su vez, los inmigrantes representan actualmente el 43% de la fuerza laboral neoyorquina.

El gráfico que muestra la cantidad de migrantes residentes en Nueva York según su país de origen NYC.gov

El estudio también analiza la composición familiar y las vías de llegada a la ciudad. Según la publicación oficial, no incluye información personal ni direcciones residenciales. Los datos se basan en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, que proporciona una visión sobre la evolución poblacional.

Dónde consultar el mapa interactivo The Newest New Yorkers 2026

Para facilitar la comprensión de estos fenómenos, la administración habilitó recursos digitales por primera vez en la historia del proyecto. Los ciudadanos interesados en explorar los mapas interactivos y las tendencias demográficas pueden acceder directamente al sitio web oficial del Departamento de Planificación Urbana.

La plataforma digital permite filtrar la información de manera sencilla por distritos y analizar la evolución de las comunidades a lo largo de la última década. El diseño interactivo asegura que los datos sean accesibles para cualquier persona, desde investigadores académicos hasta líderes comunitarios locales.

La campaña de Mamdani con un guiño a inmigrantes y trabajadores antes del Mundial 2026

Para quienes prefieran el formato tradicional, el reporte también fue publicado oficialmente en una versión impresa detallada. Estas copias físicas del libro completo pueden comprarse directamente en la CityStore.

“Mientras trabajamos para que Nueva York sea más asequible y acogedora, mantenemos nuestro compromiso de garantizar que cada neoyorquino, sin importar dónde haya nacido, pueda construir un futuro aquí”, declaró el alcalde Mamdani.