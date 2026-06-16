Dominicanos, mexicanos y ecuatorianos: el mapa que revela cómo se distribuyen los migrantes latinos en Nueva York
El informe The Newest New Yorkers 2026 muestra que 3,1 millones de personas nacidas en el extranjero viven en la ciudad y que un tercio proviene de América Latina
- 3 minutos de lectura'
Un informe publicado por la administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reveló que más de un tercio de los neoyorquinos nacieron en el extranjero. El estudio “The Newest New Yorkers” presentó datos sobre la composición demográfica de la metrópolis del noreste de Estados Unidos.
Los barrios de Nueva York con más residentes nacidos en el extranjero
El estudio municipal reveló que la ciudad neoyorquina registra 3,1 millones de personas nacidas en el extranjero. En ese marco, Flushing-Murray Hill, en Queens, se mantuvo como el barrio de mayor población inmigrante con respecto a la última actualización de 2013, con 95.730.
Entre los barrios con mayor población inmigrante se destacan East Flatbush (74.617) y Gravesend (68.610) en Brooklyn; Elmhurst (66.452), Corona (64.776) y Washington Heights (66.273) completan el listado.
A su vez, en cuanto a los migrantes de origen específicamente latino, República Dominicana tomó un gran dominio en varios barrios. Por ejemplo, el informe muestra los siguientes datos:
- Washington Heights (Manhattan): predominancia de dominicanos, junto con poblaciones de otros países latinoamericanos como Ecuador, México, Cuba y Perú.
- Hamilton Heights-Sugar Hill: reporta 10.600 dominicanos, poco más de la mitad de la población inmigrante del barrio.
- Bronx: los dominicanos representan el 38,8% de la población extranjera total del distrito.
República Dominicana y China lideran el origen de la población inmigrante en NYC
China se sumó a República Dominicana en el primer lugar como país de origen más numeroso de la población inmigrante de la ciudad. Jamaica y México ocupan el tercer y cuarto lugar, mientras que Ecuador y Colombia también figuran entre los principales países de origen.
Casi la mitad de los residentes habla un idioma distinto del inglés en el hogar. En total, el 32% de los residentes nacidos en el extranjero procede de América Latina. A su vez, los inmigrantes representan actualmente el 43% de la fuerza laboral neoyorquina.
El estudio también analiza la composición familiar y las vías de llegada a la ciudad. Según la publicación oficial, no incluye información personal ni direcciones residenciales. Los datos se basan en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, que proporciona una visión sobre la evolución poblacional.
Dónde consultar el mapa interactivo The Newest New Yorkers 2026
Para facilitar la comprensión de estos fenómenos, la administración habilitó recursos digitales por primera vez en la historia del proyecto. Los ciudadanos interesados en explorar los mapas interactivos y las tendencias demográficas pueden acceder directamente al sitio web oficial del Departamento de Planificación Urbana.
La plataforma digital permite filtrar la información de manera sencilla por distritos y analizar la evolución de las comunidades a lo largo de la última década. El diseño interactivo asegura que los datos sean accesibles para cualquier persona, desde investigadores académicos hasta líderes comunitarios locales.
Para quienes prefieran el formato tradicional, el reporte también fue publicado oficialmente en una versión impresa detallada. Estas copias físicas del libro completo pueden comprarse directamente en la CityStore.
“Mientras trabajamos para que Nueva York sea más asequible y acogedora, mantenemos nuestro compromiso de garantizar que cada neoyorquino, sin importar dónde haya nacido, pueda construir un futuro aquí”, declaró el alcalde Mamdani.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias de Nueva York, hoy: el ICE confirma presencia por operativo de seguridad del Mundial 2026
Qué saber. Formulario I-765WS: el documento que exigirá el DHS para demostrar “necesidad económica” en el EAD
Nuevo México. Alerta de la CBP y la Patrulla Fronteriza por el cruce que “pone en peligro la vida”
- 1
Los especialistas confiesan a partir de qué kilometraje no se recomienda comprarlo
- 2
Choque en Río: el helicóptero donde viajaban los dos argentinos había sido multado por ocultar información
- 3
Recluido, Adorni se enfoca en su informe de gestión ante el Senado y no espera ser interpelado
- 4
Detuvieron a una “viuda negra” por el homicidio del CEO de una empresa de Martín Menem