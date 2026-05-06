Buenas noticias para migrantes en Nueva York: Mamdani creó una oficina dedicada a vendedores ambulantes

El alcalde Zohran Mamdani estableció la primera Oficina de Servicios para Vendedores Ambulantes en Nueva York, que atenderá a muchos trabajadores migrantes. El objetivo es brindar formación y asistencia a estas personas dentro de la agencia, que operará como una división del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS, por sus siglas en inglés).

La primera oficina para vendedores ambulantes en Nueva York bajo las órdenes de Mamdani

El mandatario neoyorquino anunció semanas atrás que crearía un sector gubernamental para estos comerciantes, un trabajo en el que se desempeñan muchos migrantes. La nueva división del SBS apunta a ayudar a los aproximadamente 23.000 vendedores ambulantes de la ciudad a conocer leyes y regulaciones.

Carina Kaufman-Gutierrez, la directora de la Oficina de Servicios para Vendedores Ambulantes en Nueva York

La oficina está dirigida por Carina Kaufman-Gutierrez, quien cuenta con una extensa trayectoria:

Fue codirectora del Street Vendor Project en el Urban Justice Center , donde trabajó estrechamente con los vendedores durante siete años. Sus tareas incluyeron asistir a los trabajadores con representación legal, capacitación para pequeñas empresas y desarrollo de liderazgo, según informó en un comunicado de prensa la oficina de Mamdani.

, donde trabajó estrechamente con los vendedores durante siete años. Sus tareas incluyeron asistir a los trabajadores con representación legal, capacitación para pequeñas empresas y desarrollo de liderazgo, según informó en un comunicado de prensa la oficina de Mamdani. Trabajó estrechamente con organizaciones como GrowNYC Greenmarkets , la Community Service Society of New York y SBS para brindarles apoyo a los comerciantes ambulantes.

, la Community Service Society of New York y SBS para brindarles apoyo a los comerciantes ambulantes. Recibió el premio Labor 40 under 40 de City & State NY , el Neighborhood Leadership Award de la New York Women’s Foundation y el Hispanic Leadership Award del presidente del distrito de Queens, Donovan Richards Jr.

, el Neighborhood Leadership Award de la New York Women’s Foundation y el Hispanic Leadership Award del presidente del distrito de Queens, Donovan Richards Jr. Tiene una maestría en asuntos internacionales de la Universidad de Columbia, con especialización en política social urbana y resolución de conflictos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, resaltó la importancia de los vendedores migrantes para la economía local y sostuvo que la nueva división de la SBS trabajará para mitigar las problemáticas que enfrentan Instagram @zohrankmamdani

El objetivo de la nueva oficina para trabajadores ambulantes en NYC

Según destacó el alcalde demócrata al anunciar la creación, la oficina promoverá la justicia económica al servir como centro neurálgico para la formación y asistencia de vendedores ambulantes en toda la Gran Manzana. Además, lanzará una campaña de difusión para garantizar que los vendedores conozcan las oportunidades de transición a la economía formal.

La oficina también trabajará en colaboración con socios interinstitucionales, organizaciones comunitarias y partes interesadas locales con el propósito de “apoyar un ecosistema de venta ambulante más dinámico y equitativo en los cinco distritos”.

Los desafíos que enfrentan los vendedores ambulantes en Nueva York

A menudo, los migrantes que no consiguen empleos formales en la Gran Manzana optan por trabajar como vendedores ambulantes. Según un informe de la Immigration Research Initiative, aproximadamente el 96% de las personas que desempeñan este oficio en la ciudad de Nueva York proviene de otros países.

Según informes, el 96% de los vendedores ambulantes de Nueva York son migrantes Freepik

En gran parte, el vínculo de la venta ambulante con la inmigración se debe a que este tipo de trabajo tiene barreras de entrada relativamente bajas y ofrece una vía rápida de autoempleo para recién llegados.

A diferencia de los dueños de negocios, que pueden resguardarse de las inclemencias del tiempo y fenómenos meteorológicos extremos, los vendedores ambulantes carecen de estas protecciones. Además, la mayoría no tiene acceso a servicios básicos, como baños.

Según la administración actual, muchas de las normas de la Gran Manzana que rigen la venta ambulante son antiguas y están desactualizadas. El objetivo principal de la agencia es mitigar esta problemática.